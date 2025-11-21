"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Colapinto

Colapinto terminó en el 16° puesto en la segunda práctica del GP de Las Vegas

Tras ubicarse último en la primera sesión, el argentino mejoró el ritmo pero no quedó conforme con el rendimiento del auto.

El Gran Premio de Las Vegas irradia un déjà vu. En la 22ª fecha del Mundial de Fórmula 1 hubo un problema con una alcantarilla suelta y se debió suspender dos veces –la segunda, definitiva– la segunda tanda de entrenamientos, algo que recordó a su versión de 2023, cuando en el estreno de la pista actual hubo un percance semejante. En aquella ocasión, el Ferrari de Carlos Sainz resultó dañado por un objeto igual que no estaba bien fijado y necesitó cambiar el piso de su auto. Eso está penado por el reglamento y el español recibió una sanción deportiva, aunque su desperfecto había sido propiciado por un defecto de la organización. También el francés Esteban Ocon, entonces piloto de Alpine, se vio afectado por ese tema hace dos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991737085250658321?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991737085250658321%7Ctwgr%5Ecdf09fbf318928437a09cedfd71e5e0740135a84%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Fautomovilismo%2Ffranco-colapinto-en-vivo-en-el-gran-premio-de-las-vegas-de-formula-1-nid21112025%2F&partner=&hide_thread=false

Este jueves, también Franco Colapinto sintió algo repetido, pero más reciente: el bajo rendimiento de su Alpine posterior al reemplazo del chasis efectuado en el GP de San Pablo, a raíz del choque que el argentino protagonizó en la carrera sprint de hace menos de dos semanas. Luego de finalizar último en el primer ensayo en Las Vegas, el chico de Pilar mejoró hasta el 16º puesto, pero sin sentir progresos significativos en el A525.

Incluso el resultado del segundo turno de entrenamientos fue poco indicativo del estado de cosas, porque las dos banderas rojas rebanaron 21 minutos de los 60 de actividad previstos y los programas de ensayos quedaron inconclusos. La primera interrupción se dio por la presunción de que una alcantarilla estaba suelta cerca de la curva 17, la última del dibujo, y eso la volvía peligrosa. Personal de la organización fue a revisarla y evaluó que no había problemas, y se reanudó la sesión. Pero a los pocos minutos las autoridades volvieron a dictaminar la bandera roja por ese problema, que evidentemente no había sido bien analizado.

Te puede interesar...

Entonces, con apenas 39 minutos de acción real y sin la última parte de la tanda, en la que suelen aparecer los mejores registros, quedó muy relativa la clasificación final, dominada por Lando Norris con McLaren. Hubo algunas sorpresas, como el 4º lugar de Nico Hülkenberg con Sauber, el de Max Verstappen con Red Bull y el 14º de Oscar Piastri con McLaren.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, tuvo muy buenas figuraciones parciales, incluso entre los tres primeros, pero concluyó 12º. Eso sí, mucho más cerca del primer puesto en tiempo que el argentino: el francés, con 1m34s373/1000, se situó a 771/1000 de la marca de Norris (1m33s602/1000), y resultó 451/1000 más veloz que el bonaerense, ubicado a 1s222/1000, con 1m34s824/1000.

Con esos registros se cerró la primera jornada del GP de Las Vegas, cuyo programa continuará este viernes. A las 21.30 comenzará la tercera y última sesión de ensayos, y a la 1 del sábado, también hora de Buenos Aires, se celebrará la prueba de clasificación para ordenar la grilla de partida de la carrera principal. Atípicamente, la competencia central tendrá lugar en el sábado local, aunque ya la madrugada del domingo en Argentina: se largará a la 1. En todos los casos transmitirán Fox Sports y Disney+.

Temas

Te puede interesar