Colapinto terminó en el 16° puesto en la segunda práctica del GP de Las Vegas

Entonces, con apenas 39 minutos de acción real y sin la última parte de la tanda, en la que suelen aparecer los mejores registros, quedó muy relativa la clasificación final, dominada por Lando Norris con McLaren. Hubo algunas sorpresas, como el 4º lugar de Nico Hülkenberg con Sauber, el 9º de Max Verstappen con Red Bull y el 14º de Oscar Piastri con McLaren.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, tuvo muy buenas figuraciones parciales, incluso entre los tres primeros, pero concluyó 12º. Eso sí, mucho más cerca del primer puesto en tiempo que el argentino: el francés, con 1m34s373/1000, se situó a 771/1000 de la marca de Norris (1m33s602/1000), y resultó 451/1000 más veloz que el bonaerense, ubicado a 1s222/1000, con 1m34s824/1000.

Con esos registros se cerró la primera jornada del GP de Las Vegas, cuyo programa continuará este viernes. A las 21.30 comenzará la tercera y última sesión de ensayos, y a la 1 del sábado, también hora de Buenos Aires, se celebrará la prueba de clasificación para ordenar la grilla de partida de la carrera principal. Atípicamente, la competencia central tendrá lugar en el sábado local, aunque ya la madrugada del domingo en Argentina: se largará a la 1. En todos los casos transmitirán Fox Sports y Disney+.