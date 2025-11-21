El Gran Premio de Las Vegas irradia un déjà vu. En la 22ª fecha del Mundial de Fórmula 1 hubo un problema con una alcantarilla suelta y se debió suspender dos veces –la segunda, definitiva– la segunda tanda de entrenamientos, algo que recordó a su versión de 2023, cuando en el estreno de la pista actual hubo un percance semejante. En aquella ocasión, el Ferrari de Carlos Sainz resultó dañado por un objeto igual que no estaba bien fijado y necesitó cambiar el piso de su auto. Eso está penado por el reglamento y el español recibió una sanción deportiva, aunque su desperfecto había sido propiciado por un defecto de la organización. También el francés Esteban Ocon, entonces piloto de Alpine, se vio afectado por ese tema hace dos años.
Colapinto terminó en el 16° puesto en la segunda práctica del GP de Las Vegas
Tras ubicarse último en la primera sesión, el argentino mejoró el ritmo pero no quedó conforme con el rendimiento del auto.