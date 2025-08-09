Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing el Clausura

Distinto es el caso para la Copa Argentina y la Libertadores, competiciones en las que ya está anotado. Racing espera rival en cuartos del trofeo nacional (River, con el morbo del caso Maxi Salas, o Unión) y este martes visitará a Peñarol (21.30) por la ida de octavos internacional.

Para resolver este problema, el presidente del club de Avellaneda se comunicó con la dirigencia xeneize y pidió la disolución de la rescisión de contrato del futbolista, para luego negociar un préstamo o una venta por él. De esta manera, Gustavo Costas podría contar con su nuevo refuerzo en los torneos y copas nacionales.

image

Sin embargo, desde Brandsen 805 aún no hubo respuesta a este pedido. Vale la pena recordar que la relación entre Rojo y Riquelme no terminó de la mejor manera. Incluso, en el mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales, el jugador le tiró un palito a la dirigencia xeneize.

Si bien se trata de una negociación engorrosa y sin antecedentes similares en el último tiempo, las próximas horas serán vitales para saber si se puede resolver la habilitación del jugador.

En Racing están que vuelan. "Calentura" es la palabra que sale desde adentro para describir cómo está la dirigencia de la Academia, con Milito a la cabeza. No encuentran una explicación por este error amateur que dejaría a Rojo sin la posibilidad de jugar gran parte del semestre.

El otro dato importante en medio del conflicto es que Rojo firmó su vínculo por productividad y, ante este panorama, también habrá que estar atento a qué se resuelve porque tendría muchas menos oportunidades de saltar a la cancha. Continuará...