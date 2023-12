Villa manifestó que actualmente se encuentran evaluando seriamente la posibilidad de que UPCN no participe en la liga el próximo año, a menos que se realicen cambios significativos en el formato de la competencia. En su lugar, la institución apostará por el equipo femenino.

El presidente del equipo de vóley sanjuanino no apoya el nuevo sistema de la liga, aclaró que la mayoría después de aceptar se bajaron, "No jugar en nuestra provincia nos lleva a desaparecer, la gente ya no nos va a seguir". Villa dijo que no solo es un problema monetario, sino también un problema de dirigentes.