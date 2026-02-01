Con una actuación sólida y sin fisuras, el chileno Cristóbal Baeza Muñoz se quedó con la 41° edición de la Vuelta a San Juan. Tras completar los nueve giros finales al anillo de la Avenida de Circunvalación, el ciclista de 23 años logró sostener la diferencia necesaria para coronarse sin sobresaltos en lo más alto de la clasificación general.
Moyano festejó en la etapa y Baeza Muñoz gritó campeón en la 41° Vuelta a San Juan
La Avenida Circunvalación fue el escenario de una definición vibrante que consagró al nuevo dueño de la competencia.