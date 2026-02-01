Moyano festejó en la etapa y Baeza Muñoz gritó campeón en la 41° Vuelta a San Juan

tomas 3

Baeza Muñoz, quien proviene del triatlón, terminó siendo la gran revelación de la cita máxima del ciclismo sanjuanino. Considerado el "tapado" de la Vuelta, sorprendió al pelotón con un rendimiento que le permitió alcanzar un triunfo histórico: desde 1982 que un ciclista chileno no ganaba la Vuelta a San Juan, rompiendo una racha de más de cuatro décadas.

La definición se dio este domingo en una jornada marcada por la exigencia física y las condiciones climáticas. Durante los primeros giros en la Circunvalación, la lluvia apareció en sectores críticos del recorrido, obligando a los corredores a extremar precauciones. Pese a una caída leve en una de las vueltas, en la que los involucrados pudieron reincorporarse sin mayores consecuencias, la competencia mantuvo un ritmo vibrante ante un imponente marco de público.