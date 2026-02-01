"
Moyano festejó en la etapa y Baeza Muñoz gritó campeón en la 41° Vuelta a San Juan

La Avenida Circunvalación fue el escenario de una definición vibrante que consagró al nuevo dueño de la competencia.

Con una actuación sólida y sin fisuras, el chileno Cristóbal Baeza Muñoz se quedó con la 41° edición de la Vuelta a San Juan. Tras completar los nueve giros finales al anillo de la Avenida de Circunvalación, el ciclista de 23 años logró sostener la diferencia necesaria para coronarse sin sobresaltos en lo más alto de la clasificación general.

Baeza Muñoz, quien proviene del triatlón, terminó siendo la gran revelación de la cita máxima del ciclismo sanjuanino. Considerado el "tapado" de la Vuelta, sorprendió al pelotón con un rendimiento que le permitió alcanzar un triunfo histórico: desde 1982 que un ciclista chileno no ganaba la Vuelta a San Juan, rompiendo una racha de más de cuatro décadas.

La definición se dio este domingo en una jornada marcada por la exigencia física y las condiciones climáticas. Durante los primeros giros en la Circunvalación, la lluvia apareció en sectores críticos del recorrido, obligando a los corredores a extremar precauciones. Pese a una caída leve en una de las vueltas, en la que los involucrados pudieron reincorporarse sin mayores consecuencias, la competencia mantuvo un ritmo vibrante ante un imponente marco de público.

Festejo para la Municipalidad de Santa Lucía

El cierre de la novena etapa quedó en manos de Tomás Moyano. El pedalero puntano, representante del equipo de la Municipalidad de Santa Lucía, se impuso en el sprint final de la última jornada, dándole un cierre de oro a su participación en esta edición.

Con la coronación de Baeza Muñoz, San Juan despide una edición inolvidable que volvió a demostrar la pasión de los sanjuaninos por el deporte pedal, incluso bajo las inclemencias del tiempo.

