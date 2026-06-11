México abrió el Mundial con autoridad y festejó: 2-0 a Sudáfrica

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El encuentro terminó de inclinarse a favor del Tri en el inicio del complemento. A los 49 minutos, Sudáfrica sufrió la expulsión de Sphephelo Sithole, que dejó a su equipo con diez jugadores en un momento clave del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065151393241915601&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs!



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Con superioridad numérica, México aumentó la presión y encontró el segundo gol a los 67 minutos. Tras un centro desde la derecha de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez apareció por el segundo palo y conectó de cabeza para establecer el 2-0 definitivo.

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El tanto tuvo además un valor especial para el delantero, que alcanzó a Jared Borgetti como uno de los máximos goleadores históricos de la selección mexicana.

La situación para los africanos se complicó aún más a los 81 minutos, cuando Themba Zwane fue expulsado tras una revisión del VAR por una acción violenta. México también terminó con diez futbolistas debido a la roja que recibió César Montes en tiempo de descuento por cortar un contragolpe cuando era el último hombre.

Sin embargo, el resultado nunca estuvo en discusión. El conjunto local fue ampliamente superior durante los 90 minutos y terminó celebrando una victoria merecida en el arranque de la Copa del Mundo.

Con este triunfo, México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, que completan Corea del Sur y República Checa, y dio el primer paso en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda ante su público.

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