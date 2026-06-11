"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Mundial

México abrió el Mundial con autoridad y festejó: 2-0 a Sudáfrica

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el seleccionado anfitrión derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca y sumó los primeros tres puntos del Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya está en marcha y el primer festejo fue para el anfitrión. En un Estadio Azteca colmado y envuelto en clima de fiesta, México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el encuentro inaugural del Grupo A y comenzó su camino en la Copa del Mundo con una actuación convincente.

Impulsado por el apoyo de su gente, el equipo dirigido por Javier Aguirre asumió el protagonismo desde el inicio y rápidamente encontró la ventaja. A los 8 minutos, una presión alta de Erik Lira provocó un error en la salida sudafricana y Julián Quiñones aprovechó la oportunidad para definir con precisión y marcar el primer gol del Mundial 2026.

El conjunto local dominó gran parte de la primera mitad, manejó la pelota y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Sudáfrica intentó reaccionar con algunas aproximaciones aisladas, pero nunca logró comprometer seriamente al arquero Raúl Rangel.

Te puede interesar...

image

El encuentro terminó de inclinarse a favor del Tri en el inicio del complemento. A los 49 minutos, Sudáfrica sufrió la expulsión de Sphephelo Sithole, que dejó a su equipo con diez jugadores en un momento clave del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065151393241915601&partner=&hide_thread=false

Con superioridad numérica, México aumentó la presión y encontró el segundo gol a los 67 minutos. Tras un centro desde la derecha de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez apareció por el segundo palo y conectó de cabeza para establecer el 2-0 definitivo.

image

El tanto tuvo además un valor especial para el delantero, que alcanzó a Jared Borgetti como uno de los máximos goleadores históricos de la selección mexicana.

La situación para los africanos se complicó aún más a los 81 minutos, cuando Themba Zwane fue expulsado tras una revisión del VAR por una acción violenta. México también terminó con diez futbolistas debido a la roja que recibió César Montes en tiempo de descuento por cortar un contragolpe cuando era el último hombre.

Sin embargo, el resultado nunca estuvo en discusión. El conjunto local fue ampliamente superior durante los 90 minutos y terminó celebrando una victoria merecida en el arranque de la Copa del Mundo.

Con este triunfo, México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, que completan Corea del Sur y República Checa, y dio el primer paso en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda ante su público.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y realiza una cobertura especial de la Copa del Mundo 2026. Además, transmite todos los partidos de la Selección Argentina a través de su pantalla.

Temas

Te puede interesar