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Suspendieron las clases en algunos departamentos de San Juan

Desde el Ministerio de Educación informaron que por el alerta de viento Zonda, suspenden las clases en el turno tarde en los departamentos de Valle Fértil, Jáchal e Iglesia.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este lunes 27 de julio en los departamentos Valle Fértil, Jáchal e Iglesia.

La suspensión alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades de esos departamentos.

A su vez, la suspensión también abarca a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras que estaban previstos para la jornada, los cuales serán reprogramados.

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La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por este medio.

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