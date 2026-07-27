Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este lunes 27 de julio en los departamentos Valle Fértil, Jáchal e Iglesia.
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Suspendieron las clases en algunos departamentos de San Juan
Desde el Ministerio de Educación informaron que por el alerta de viento Zonda, suspenden las clases en el turno tarde en los departamentos de Valle Fértil, Jáchal e Iglesia.