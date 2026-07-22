La FIFA dio a conocer el 11 ideal del Mundial 2026

El mediocampo quedó conformado por Rodri, Michael Olise y Jude Bellingham. El español acumuló 11 pases clave en 8 partidos; el francés aportó 7 asistencias y 17 pases clave, y el inglés terminó el torneo con 7 goles y 8 pases clave. Entre los nominados que no obtuvieron los votos suficientes estuvieron Enzo Fernández, Luka Modric, Vinícius Jr. y Lamine Yamal.

PUBLICIDADEn el arco, Vozinha disputó apenas 4 partidos, frente a los 8 que acumularon Emiliano “Dibu” Martínez y el español Unai Simón, ambos nominados. De hecho, el guardameta de la Roja fue elegido el mejor del torneo en su puesto y solo recibió un tanto a lo largo de la competición. El caboverdiano registró 18 paradas y 2 porterías a cero, entre ellas la del debut ante España. El arquero de Cabo Verde obtuvo el 38,6% de los votos, por encima de sus competidores en la votación.

Haaland cerró el trío ofensivo con 7 goles en 5 partidos y 13 tiros a puerta. Entre los nominados que no lograron entrar figuraron el mexicano Julián Quiñones y el español Mikel Oyarzabal.

La votación estuvo abierta desde el final del torneo y permitió participar a cualquier usuario sin necesidad de registro previo, aunque quienes quisieron hacer seguimiento de sus votos debieron iniciar sesión con una cuenta de la FIFA. El organismo informó que adoptó medidas para impedir votos duplicados o fraudulentos. Los candidatos fueron seleccionados entre los ganadores de cada ronda y otros jugadores escogidos por la propia entidad según su rendimiento a lo largo de la competencia.

EL 11 IDEAL DEL MUNDIAL 2026

Arquero: Vozinha (Cabo Verde).

Defensores: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España).

Mediocampistas: Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia).