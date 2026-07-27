El árbitro que dirigió la final del Mundial anunció su retiro

Además, destacó que el nacido en Maribor se convirtió en el primer árbitro principal esloveno en dirigir una final de una Copa del Mundo, luego de ser elegido para impartir justicia en el duelo entre Argentina y España en East Rutherford.

Su retiro se produce en medio de las repercusiones que todavía genera su actuación en la definición del Mundial, donde varias de sus decisiones fueron cuestionadas por la prensa y los hinchas argentinos.

Uno de los focos estuvo puesto en la primera tarjeta amarilla que recibió Enzo Fernández, determinante posteriormente debido a que el mediocampista recibió una segunda amonestación sobre el cierre del tiempo reglamentario y terminó expulsado.

También generó controversia su criterio frente a diferentes cruces entre futbolistas de ambos seleccionados y, particularmente, la actitud del español Marc Cucurella de taparse la boca al dirigirse a Lionel Messi, una situación que despertó numerosos comentarios durante y después del encuentro.

Pese a las críticas, la Asociación Eslovena destacó que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió a Vincic como el mejor árbitro del Mundial 2026.

La entidad también repasó los principales encuentros de su extensa trayectoria internacional, entre ellos la final de la Europa League 2021/22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers y la definición de la Champions League 2023/24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Vincic también tenía un antecedente especialmente recordado por Argentina: había dirigido la derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022, que hasta la final frente a España había sido la última caída de la “Albiceleste” en una Copa del Mundo.

Su último partido terminó siendo el más importante de todos: Vincic cerró su carrera en el MetLife Stadium, dirigiendo una final mundialista que terminó con la consagración española y que dejó fuertes cuestionamientos alrededor de algunas de sus decisiones.