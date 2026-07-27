La FIFA seleccionó el gol de Sidny Lopes Cabral contra Argentina como el mejor del Mundial

The goal that stole your hearts all the way to the top.

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! #FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

El autor del destacado gol compartió su experiencia sobre la jugada: "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Voy a intentarlo'". Lópes Cabral, cuyo origen se encuentra en el archipiélago africano de Cabo Verde, añadió: "Tengo buen golpeo con las dos piernas, vi el espacio y apunté al ángulo, busqué ese lugar y conecté un gran disparo".

Al enterarse de su elección como el mejor gol del torneo, expresó: "Me dijeron que habían votado mi gol como el mejor del torneo. Respondí: 'Madre mía, muchísimas gracias, no sé cómo agradecerlo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayan visto jugar'".

En el partido, Argentina logró vencer a Cabo Verde por 3-2 en un encuentro muy reñido, donde tuvo que ir a tiempo extra para asegurar su avance a los octavos de final del Mundial 2026. Los goles de la Albiceleste fueron anotados por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Cabo Verde marcó a través de Laros Duarte y Sidny Lópes Cabral.