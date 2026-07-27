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La FIFA seleccionó el gol de Sidny Lopes Cabral contra Argentina como el mejor del Mundial

El tanto que marcó el 2-2 parcial de Cabo Verde ante Argentina en los 16avos de final fue reconocido como el mejor del torneo por la entidad.

La FIFA ha designado el gol de Sidny Lópes Cabral, que logró la igualdad de Cabo Verde frente a Argentina en los 16avos de final, como el mejor de la Copa del Mundo 2026.

El lateral izquierdo del equipo africano recibió el premio Gol Hyundai del Torneo. En el podio también se destacaron los goles de Eldor Shomurodov para el 1-0 de Uzbekistán ante República Democrática del Congo, y de Wilson Isidor, quien anotó el 2-1 que adelantó a Haití frente a Marruecos.

Con este reconocimiento, Lópes Cabral se une a un selecto grupo de jugadores que han sido galardonados en mundiales anteriores, donde se encuentran figuras como Maxi Rodríguez (2006), Diego Forlán (2010), James Rodríguez (2014), Benjamin Pavard (2018) y Richarlison (2022).

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El autor del destacado gol compartió su experiencia sobre la jugada: "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Voy a intentarlo'". Lópes Cabral, cuyo origen se encuentra en el archipiélago africano de Cabo Verde, añadió: "Tengo buen golpeo con las dos piernas, vi el espacio y apunté al ángulo, busqué ese lugar y conecté un gran disparo".

Al enterarse de su elección como el mejor gol del torneo, expresó: "Me dijeron que habían votado mi gol como el mejor del torneo. Respondí: 'Madre mía, muchísimas gracias, no sé cómo agradecerlo. Estoy muy emocionado y muy honrado de que me hayan visto jugar'".

En el partido, Argentina logró vencer a Cabo Verde por 3-2 en un encuentro muy reñido, donde tuvo que ir a tiempo extra para asegurar su avance a los octavos de final del Mundial 2026. Los goles de la Albiceleste fueron anotados por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Cabo Verde marcó a través de Laros Duarte y Sidny Lópes Cabral.

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