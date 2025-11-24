Lionel Messi protagonizó una actuación estelar en la contundente victoria 4-0 de Inter Miami ante Cincinnati, en condición de visitante, asegurando la clasificación a la final de la Conferencia Este. El astro argentino abrió el marcador en el primer tiempo con un certero cabezazo, producto de una asistencia de Mateo Silvetti, desatando el festival de goles.
Messi, imparable: gol y hat trick de asistencias ante Cincinnati
