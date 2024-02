Messi, en duda para el amistoso de Inter Miami en Japón

"Me siento mucho mejor, pero aún no se si podré o no jugar mañana", explicó el astro rosarino en la rueda de prensa que ofreció en Tokio, previa al partido amistoso de mañana a las 7 (hora de Argentina) ante el Vissel Kobe.

El Inter Miami que dirige otro rosarino, Gerardo "Tata" Martino, perdió los dos primeros partidos de la gira, ambos en Riad, frente a Al-Hilal por un ajustado 4 a 3 y luego ante Al Nassr por un abultado 6 a 0.