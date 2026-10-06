Messi antes de su despedida de la Selección: "Me voy en paz, dejé todo"

La Pulga también es el argentino con más Mundiales disputados y uno de los tres del mundo en figurar en seis convocatorias: estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014 (finalista); Rusia 2018; Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá (finalista). En citas máximas, Leo acumuló 21 goles y es el segundo máximo anotador histórico por detrás de Kylian Mbappé, con 22.

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Además de esas estadísticas, Messi alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022, su mayor logro, y también cosechó los siguientes trofeos: Copa América de 2021 y 2024; la Finalissima 2022; la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa del Mundo Sub-20 2005.

El partido de esta noche contará con la presencia de varios de los campeones del mundo y será una fiesta absoluta en homenaje a Messi, con shows en la previa y también después del encuentro.

No hay dudas de que este martes será el fin de la era más gloriosa de un futbolista con la celeste y blanca, además de que significará el fin de un legado eterno que no solo será difícil de tapar, será imposible.