Más rica que Argentina, más chica que Jujuy: así es la Suiza que enfrentará la Scaloneta

La postal suiza también está asociada a los relojes de lujo, el chocolate, los bancos y los paisajes alpinos. Sin embargo, detrás de esa imagen también existe un sistema económico basado en la innovación, la industria farmacéutica, la tecnología y los servicios financieros, sectores que impulsan gran parte de su riqueza.

Vivir bien... pero pagar caro

El otro lado de esa realidad aparece cuando se observa el costo de vida. Suiza también figura entre los países más caros del mundo para vivir. Alquileres, transporte, alimentación y servicios demandan ingresos muy elevados para mantener el nivel de vida al que están acostumbrados sus habitantes.

Los altos salarios compensan buena parte de esos costos, aunque el acceso a la vivienda y el aumento constante de algunos gastos comenzaron a convertirse en una preocupación para muchas familias.

A pesar de sus excelentes indicadores económicos, el país todavía enfrenta desafíos sociales. La diferencia salarial entre hombres y mujeres continúa siendo uno de los temas pendientes y sigue generando debates políticos internos.

Un país seguro y organizado

Si hay un aspecto que distingue a Suiza es su seguridad. Los índices de criminalidad son de los más bajos del mundo y las ciudades suelen aparecer entre las mejores para vivir según distintos rankings internacionales.

El sistema político, basado en la democracia directa, permite que los ciudadanos participen con frecuencia en consultas populares para definir leyes y políticas públicas, una característica que también diferencia al país dentro de Europa.

Del modelo económico a la ilusión mundialista

Ahora toda esa eficiencia buscará trasladarse nuevamente al campo de juego. Suiza llega fortalecida tras eliminar a Argelia y con la ilusión de dar otro golpe frente a una Argentina que parte como favorita, pero que sabe por experiencia que los europeos suelen convertirse en rivales incómodos.

No hace falta ir demasiado atrás para recordarlo. En Brasil 2014, la Albiceleste recién pudo quebrar la resistencia suiza a los 117 minutos, con aquel inolvidable gol de Ángel Di María tras una asistencia de Lionel Messi.

Diez años después, la historia vuelve a cruzarlos. Esta vez no habrá comparaciones económicas, estadísticas de calidad de vida ni rankings internacionales que definan el resultado. Durante noventa minutos —o quizás algunos más—, el país de los bancos, los relojes y los Alpes intentará frenar al campeón del mundo. Y Argentina buscará que, una vez más, el fútbol demuestre que en la cancha el tamaño de un país vale mucho menos que el corazón de un equipo.