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Chiqui Tapia compartió la clásica foto con Messi y de Paul: "Como siempre, juntos"

El titular de la AFA subió a sus redes sociales una imagen junto al capitán y el mediocampista de la Selección Argentina, en la previa con Suiza.

pocas horas del decisivo partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia compartió un mensaje de apoyo para el plantel en sus redes sociales y la ya conocida foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomando mates en un ambiente distendido.

Sin duda, la imagen refleja la unión y la tranquilidad del grupo antes de encarar uno de los compromisos más importantes del torneo: "A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", escribió el titular de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA)

Repercusiones tras el posteo-cábala de Chiqui Tapia

Como es habitual con cada publicación de la Selección en pleno Mundial, el mensaje se viralizó rápidamente. En pocos minutos, el posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios de hinchas que expresaron su apoyo al equipo de Lionel Scaloni. La foto de Messi y De Paul tomando mates con Tapia fue muy celebrada por los seguidores, quienes valoraron el buen clima del plantel antes de un partido clave por el pase a los cuartos de final.

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