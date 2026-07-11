pocas horas del decisivo partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia compartió un mensaje de apoyo para el plantel en sus redes sociales y la ya conocida foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomando mates en un ambiente distendido.
Chiqui Tapia compartió la clásica foto con Messi y de Paul: "Como siempre, juntos"
El titular de la AFA subió a sus redes sociales una imagen junto al capitán y el mediocampista de la Selección Argentina, en la previa con Suiza.