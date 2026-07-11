Con cinco tries y una fiesta, Los Pumas derrotaron a Gales y el Bicentenario rugió

EL TERCER TRY DE LOS PUMAS ANTE GALES, MARCOS KREMER. pic.twitter.com/rLuUnY82g6 — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) July 11, 2026

Sin embargo, la respuesta argentina fue inmediata. Joaquín Oviedo apoyó el primer try nacional y Tomás Albornoz igualó las acciones con la conversión.

A partir de allí, Los Pumas comenzaron a imponer condiciones. Con velocidad, movilidad y precisión en el manejo de la pelota llegaron los tries de Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras, para irse al descanso con una ventaja de 28-14.

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En el complemento, el conjunto argentino mantuvo la intensidad. Nuevamente apareció Oviedo para apoyar su segundo try personal y estirar la diferencia hasta el 35-14. Aunque Gales descontó sobre el cierre mediante Ben Warren, el resultado nunca estuvo realmente en riesgo y Argentina terminó celebrando una victoria muy trabajada.

Un Bicentenario que volvió a vestirse de Puma

La provincia volvió a demostrar por qué es una de las sedes preferidas del rugby argentino. Miles de familias colmaron las tribunas del Bicentenario y convirtieron el estadio en un verdadero escenario internacional.

San Juan respondió una vez más con organización, infraestructura y un clima que acompañó desde el inicio hasta el final del encuentro, consolidándose como una plaza cada vez más importante para el deporte nacional.

La jornada también quedó marcada por un nuevo hito en la historia del seleccionado.

El segunda línea Guido Petti disputó su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas, convirtiéndose en apenas el sexto jugador argentino en alcanzar esa cifra, un reconocimiento a una de las trayectorias más importantes del rugby nacional en la última década.

Se viene Inglaterra

Con esta victoria, Argentina consiguió su primer triunfo en el Nations Championship y llegará con mayor confianza al próximo compromiso.

El sábado 18 de julio, Los Pumas enfrentarán a Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un duelo que volverá a medir al seleccionado nacional frente a otro de los grandes equipos del rugby mundial.