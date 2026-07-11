Con entrada gratuita, comenzó la Fiesta del Carneo Español: qué hacer, qué comer y cuánto cuesta

Entre las ofertas más buscadas aparecen:

Arrollado + salame + bondiola: $40.000 .

. Arrollado + salame + bondiola + jamoncito: $65.000 .

. Chorizos colorados + panceta: $10.000 .

. 2 kilos de chorizo + 2 kilos de morcilla + 1 kilo de salchicha: $45.000 .

. Panceta: $6.000 cada una o dos por $10.000 .

cada una o dos por . Salamines: $4.000 cada uno o tres por $10.000.

También se comercializan productos por separado, como bondiola, salames, jamones, quesos, cantimpalos, queso de cerdo y panceta, además de otras especialidades típicas.

Para quienes prefieren comer durante el recorrido, algunas de las opciones disponibles son:

Sándwich de bondiola mechada: $15.000 .

. Choripán: $8.000 .

. Docena de pastelitos: $10.000.

Música, danzas y artistas durante todo el fin de semana

El escenario principal ofrece una programación continua con academias de danza, ballets folclóricos y artistas locales.

Este sábado se presentan, entre otros, Fuerza Folk, ADN Folk Fusión, Celina Fernández, La Nota, Anto La Beby y Palo Santo, mientras que el domingo será el turno de Los Hermanos Videla, Paulo Sánchez, La Quimera, Pablo Luna (ex Banda XXI), además de academias y agrupaciones tradicionales.

Mesas preferenciales, estacionamiento y cómo llegar

Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de reservar mesas preferenciales ubicadas frente al escenario principal.

Se habilitaron 100 mesas, con capacidad para diez personas cada una, cuyo costo es de $20.000. La reserva puede realizarse mediante el asistente virtual "Lito", por WhatsApp al 264 570-2020, y quienes contraten el servicio también podrán acceder a atención personalizada en la mesa.

En tanto, el patio gastronómico mantiene numerosas mesas de uso gratuito, disponibles por orden de llegada.

Para quienes concurran en vehículo, el estacionamiento tiene un costo de $2.000 para motos y $4.000 para autos y camionetas, mientras que las líneas 200 y 201 de Red Tulum llegan hasta las inmediaciones del predio.

Los organizadores recordaron que está permitido ingresar con reposeras, banquetas, sillas y equipo de mate, pero no se puede acceder con comida, bebidas, parrillas, conservadoras ni mascotas.

Con una combinación de gastronomía, tradición, música en vivo y producción local, la Fiesta Provincial del Carneo Español vuelve a posicionarse como uno de los grandes eventos del invierno sanjuanino y espera recibir a miles de visitantes durante todo el fin de semana.