El historial entre Selecciones favorece a Argentina pero Suiza da pelea: los detalles

Aquella tarde en San Pablo, el equipo dirigido por Alejandro Sabella sufrió más de la cuenta ante un rival muy ordenado que llevó el partido hasta el tiempo suplementario. Cuando parecía que la definición por penales era inevitable, Lionel Messi encabezó un contraataque perfecto y asistió a Ángel Di María, que a los 117 minutos sacó un zurdazo cruzado para desatar el desahogo argentino y sellar el 1-0 que clasificó a la Selección a los cuartos de final.

Doce años después, ambos vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo, esta vez con un boleto a las semifinales como premio.

El primer capítulo de esta historia también se escribió en un Mundial. Fue en Inglaterra 1966, cuando Argentina derrotó 2-0 a Suiza en la fase de grupos con goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

Luego llegaron cinco amistosos distribuidos entre 1980 y 2012. La Albiceleste goleó 5-0 en 1980, volvió a imponerse 2-0 como visitante en 1984 y consiguió otro triunfo por 3-1 en 2012. Los únicos dos empates se registraron en 1990 y 2007, ambos por 1-1, con goles argentinos de Abel Balbo y Carlos Tevez, respectivamente.

El historial completo

Mundial 1966: Argentina 2-0 Suiza.

Argentina 2-0 Suiza. Amistoso 1980: Argentina 5-0 Suiza.

Argentina 5-0 Suiza. Amistoso 1984: Suiza 0-2 Argentina.

Suiza 0-2 Argentina. Amistoso 1990: Suiza 1-1 Argentina.

Suiza 1-1 Argentina. Amistoso 2007: Suiza 1-1 Argentina.

Suiza 1-1 Argentina. Amistoso 2012: Suiza 1-3 Argentina.

Suiza 1-3 Argentina. Mundial 2014 (octavos): Argentina 1-0 Suiza.

El equipo de Lionel Scaloni buscará ahora extender esa paternidad en un momento clave del torneo. Del otro lado estará una selección suiza que viene de eliminar a Colombia y que intentará romper una larga historia sin victorias frente a la Albiceleste.

Para Argentina, además de defender el invicto histórico, el objetivo es mucho mayor: meterse entre los cuatro mejores del Mundial y dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Canal 8, el canal del Mundial en San Juan, transmite todos los partidos de la Selección argentina con una cobertura especial desde Estados Unidos.