La Selección entrenó en Kansas pensando en Suiza

El plantel que conduce Lionel Scaloni llevó adelante hoy una nueva sesión de entrenamientos en la ciudad deportiva del Sporting Kansas. Luis Martín, preparador físico del plantel, encabezó las labores de los futbolistas en el gimnasio en donde entrenaron zona media y baja en diferentes estaciones. La otra parte de los ejercicios siguió en el terreno de juego con acciones técnicas lúdicas con balón.