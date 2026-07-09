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La Selección entrenó en Kansas pensando en Suiza

El entrenador y sus asistentes comandaron la parte estrictamente futbolística. Además, hicieron físico en la primera etapa.

El plantel que conduce Lionel Scaloni llevó adelante hoy una nueva sesión de entrenamientos en la ciudad deportiva del Sporting Kansas. Luis Martín, preparador físico del plantel, encabezó las labores de los futbolistas en el gimnasio en donde entrenaron zona media y baja en diferentes estaciones. La otra parte de los ejercicios siguió en el terreno de juego con acciones técnicas lúdicas con balón.

En el tramo central de la práctica, el entrenador y sus asistentes comandaron la parte estrictamente futbolística. En ese segmento, se focalizaron en los trabajos de posesión, recuperación tras pérdida y progresión en ofensiva. Para cerrar, hicieron fútbol en espacio reducido dividido en tres tandas de diez minutos cada una.

Cronograma de actividades

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Viernes 10 de julio

18.30 Entrenamiento oficial + zona mixta 3 jugadores (15 minutos iniciales abiertos a los medios acreditados únicamente por la FIFA).

20.15 Conferencia de Lionel Scaloni en Estadio de Kansas

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