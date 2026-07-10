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Así juega la Selección Suiza que se enfrentará a Argentina en cuartos

Suiza no tiene etiquetas y se presenta como un rival sumamente complejo.

La Selección Argentina ya se encuentra enfocada en el plano estratégico para afrontar su próximo compromiso eliminatorio en la Copa del Mundo. Suiza no tiene etiquetas y se presenta como un rival sumamente complejo; el sexto oponente de la Selección Argentina en su camino a ser bicampeón del mundo no es puramente dominante ni puramente reactivo.

El equipo europeo demostró que puede jugar con posesiones largas, como hizo ante Qatar y Bosnia; aceptar un partido de menor control territorial, como frente a Argelia en dieciseisavos; acomodarse a un duelo físico de ida y vuelta, como contra Canadá; y sobrevivir a un rendimiento de bajo vuelo como contra Colombia, a la que eliminó por penales en octavos tras igualar 0-0. Su DT Murat Yakin asumió en agosto de 2021 y llevó a los helvéticos a su mejor actuación desde la edición 1954, consolidando un proceso donde la mayor fortaleza es no depender de una única forma.

Los dibujos tácticos del conjunto suizo también alternaron a lo largo del certamen ecuménico, utilizando un 4-3-3 ante Qatar y Bosnia, un 4-4-2 contra Canadá, un 4-2-3-1 frente a Argelia y un 4-1-2-3 frente a los cafeteros. Adapta nombres, alturas y funciones según el rival de turno, y de todos ellos, el más parecido a la Albiceleste fue Colombia, partido en el que eligió reforzar el triángulo central con Granit Xhaka, Remo Freuler y la rotación de Zakaria, Jashari o Rieder según el momento. Otro ítem importante es su capacidad para romper líneas con pase, registrando 122 rupturas ante Qatar, 115 contra Bosnia, 95 frente a Canadá, 88 contra Argelia y 126 ante Colombia.

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Dentro de esa estructura asociativa, el capitán Granit Xhaka es la cabeza organizadora y el eje, siendo uno de los dos sobrevivientes del duelo de octavos de final en Brasil 2014 junto a Ricardo Rodríguez. Xhaka es el termómetro del equipo a partir de sus ofrecimientos de pase ante Qatar (56), Argelia (51), Bosnia (63) y Colombia (96). El patrón marca que Suiza necesita que sus mediocampistas centrales toquen mucho la pelota para ordenar el juego, por lo que la presión sobre Xhaka, principalmente si se logra hacerlo recibir de espaldas, puede rendir frutos para la Argentina. Remo Freuler aparece como su socio de equilibrio y conector, dentro de un esquema que construye saliendo con los centrales, usando a Xhaka y Freuler de primeros conectores, laterales que dan amplitud y extremos que alternan entre recibir abiertos y atacar el espacio.

Cuáles son las principales fortalezas ofensivas de Suiza antes de enfrentar a Argentina

El conjunto europeo destaca por su contundencia en ataque y por una notable eficacia que le permite maximizar cada una de las aproximaciones de peligro que genera.

Suiza no necesita aplastar a sus rivales, le alcanza con competir mejor los momentos y aprovechar sus posibilidades. Contra Canadá ganó 2-1 con 6 remates y 1,68 xG, ante Argelia venció 2-0 con 11 tiros y 1,9 xG, y frente a Colombia sostuvo el cero durante 120 minutos para avanzar por penales. Teniendo en cuenta cómo Egipto complicó a la Argentina en octavos, esta efectividad es un llamado de atención. En ofensiva, Breel Embolo es la referencia tras convertir ante Qatar y Argelia y ser titular en todos los partidos, condicionando centrales por potencia. Ante la lesión de la joya de 20 años Johan Manzambi en un entrenamiento previo a Colombia, quien parece descartada, Embolo se vuelve una pieza determinante en la fijación y el juego directo.

Qué debilidades de Suiza puede aprovechar la Selección Argentina en cuartos de final

El seleccionado helvético muestra fisuras cuando es atacado por los extremos y cuando se ve obligado a replegarse excesivamente cerca de su propia portería.

Entre las debilidades, una que podrá explotar la Argentina será el ataque por las bandas, recordando que el tándem de Enzo Fernández y Tagliafico resultó fundamental en el primer tiempo ante Egipto. Asimismo, Suiza sufre la pérdida de control emocional y territorial cuando debe defender bajo, quedando muy cerca de su arquero Kobel, quien fue figura en los penales ante Colombia. Por este motivo, para la Albiceleste el desafío no será únicamente imponer jerarquía, sino impedir que el rival lo lleve al terreno que más le conviene: un duelo largo, táctico, paciente y lleno de detalles.

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