Entre mates, cábalas y un Kansas albiceleste: la intimidad de la previa argentina

Mientras tanto, varios futbolistas siguieron por televisión el encuentro entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a la otra llave del Mundial. Sin embargo, la atención comenzará a centrarse exclusivamente en Suiza cuando, cerca de las 20, Lionel Scaloni reúna nuevamente al plantel para brindar la última charla técnica y confirmar la formación titular.

El entrenador dejó entrever en conferencia de prensa que no planea realizar demasiadas modificaciones respecto al equipo que venció a Cabo Verde.

"No sería descabellado que pueda repetir equipo, como tampoco que haya algún cambio. En principio jugarían muy parecido al otro día. Más allá de lo que fue la locura del partido, el equipo hizo muy buenas cosas", explicó el DT.

A cientos de kilómetros de casa, Kansas City volvió a vestirse de celeste y blanco. Como ocurrió en cada presentación de la Scaloneta durante este Mundial, miles de hinchas llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos, Canadá y Argentina para acompañar al campeón del mundo.

Las inmediaciones del hotel de la Selección se transformaron nuevamente en un punto de encuentro. Familias enteras, grupos de amigos y turistas se mezclaron entre camisetas albicelestes, banderas gigantes y canciones que no dejaron de sonar durante toda la jornada.

La ciudad respira clima mundialista. En las calles cercanas al estadio ya comenzaron a instalarse caravanas de hinchas y puestos improvisados con camisetas, bombos y banderas. Los organizadores esperan uno de los marcos más impactantes que haya tenido Kansas City durante toda la Copa del Mundo.

No es una sorpresa. Desde el comienzo del torneo, Argentina fue una de las selecciones que más público movilizó en cada sede, impulsada por el fenómeno Messi, la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y una hinchada que convirtió cada partido en una fiesta.

Ahora solo queda esperar el pitazo inicial. Con la ciudad teñida de celeste y blanco, los nervios propios de un partido sin margen de error y la ilusión intacta de volver a pelear por otra Copa del Mundo, la Scaloneta afronta una nueva noche decisiva. Noventa minutos —o quizás algunos más— separan a la Argentina de otra semifinal mundialista.

CANAL 8, EL CANAL DEL MUNDIAL EN SAN JUAN. Desde Estados Unidos, Mario Fernández realiza la cobertura especial de todo lo que sucede alrededor de la Selección argentina y acerca cada detalle de la previa, el partido y el color de los hinchas sanjuaninos y argentinos que acompañan a la Scaloneta en el Mundial 2026.