Conmoción en el fútbol: murió un jugador de 25 años que participó del Mundial 2026

Adams tenía 25 años y se desempeñaba como mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns. En el Mundial 2026 jugó tres partidos con su seleccionado que alcanzó por primera vez en la historia la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

“En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, expresó Brendine Johnson, su representante.