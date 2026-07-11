La noticia de la muerte de Jayden Adams causó conmoción en el Mundial 2026, donde se disputan los cuartos de final de la Copa del Mundo. El fallecimiento del futbolista de la Selección Sudafricana que recientemente participó de la competencia es uno de los golpes más duros para el mundo del fútbol. Referenciageográfica
Conmoción en el fútbol: murió un jugador de 25 años que participó del Mundial 2026
Jayden Adams formó parte de la delegación que enfrentó a México, República Checa y Corea del Sur en la vigente edición del certamen.