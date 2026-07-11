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Conmoción en el fútbol: murió un jugador de 25 años que participó del Mundial 2026

Jayden Adams formó parte de la delegación que enfrentó a México, República Checa y Corea del Sur en la vigente edición del certamen.

La noticia de la muerte de Jayden Adams causó conmoción en el Mundial 2026, donde se disputan los cuartos de final de la Copa del Mundo. El fallecimiento del futbolista de la Selección Sudafricana que recientemente participó de la competencia es uno de los golpes más duros para el mundo del fútbol. Referenciageográfica

Adams tenía 25 años y se desempeñaba como mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns. En el Mundial 2026 jugó tres partidos con su seleccionado que alcanzó por primera vez en la historia la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

“En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, expresó Brendine Johnson, su representante.

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Los sueños de Jayden Adams

“El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, afirmó el representante.

De momento se desconocen las causas del fallecimiento. Ni la familia, ni el representante han querido dar más detalles acerca de lo acontecido. Se espera que durante la competencia se le rinda un minuto de silencio.

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