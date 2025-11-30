Los Pumas 7's cerraron Dubai con dos derrotas y terminaron octavos

La jornada abrió con el duelo ante España por las semifinales del quinto puesto, en donde Argentina cayó en desventaja al minuto, aunque recuperó el control con un cierre de primer tiempo contundente.

Cuatro tries establecieron un 28-5 que perfilaba una victoria cómoda pero el desarrollo posterior alteró ese escenario ya que España encontró espacios, impuso ritmo y marcó cuatro veces en el ingoal argentino durante la segunda parte hasta revertir la historia por 31-28.

El seleccionado formó con Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Santiago Mare como capitán, Luciano González y Marcos Moneta. Más tarde ingresaron Martiniano Arrieta, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. Valentín Maldonado quedó al margen de esa rotación.

El cierre del torneo llegó frente a Gran Bretaña en la definición del séptimo puesto con un conjunto europeo tomó ventaja con dos conquistas en el primer tramo y obligó a Argentina a corregir ejecución y concentración.

Luciano González descontó y dejó el tablero 7-12 al entretiempo, la reanudación mostró una respuesta más firme: Moneta igualó y Arrieta apoyó su primer try con la camiseta nacional para adelantar por primera vez a Los Pumas 7’s (19-12).

La remontada no alcanzó ya que Gran Bretaña recuperó precisión y resolvió el cruce con dos nuevas acciones ofensivas que cerraron el 24-19 definitivo.

El equipo argentino dispuso de Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Mare, González y Moneta desde el inicio. Luego ingresaron Vera Feld, Arrieta, Dubuc y Batac. Zangara no sumó minutos.

El octavo puesto se incorpora ahora al proceso de ajuste que impulsa el staff técnico en un año que plantea la construcción de una nueva base competitiva.

El plantel viajará a Sudáfrica con la intención de corregir fallas, reafirmar roles y sostener la evolución necesaria para mantenerse entre los protagonistas del circuito.