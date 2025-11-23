Los Pumas cerraron su año con una ajustada derrota por 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres, por un test match. En el partido que puso fin a la gira por el Reino Unido, el equipo de Felipe Contepomi no logró sostener el envión de los encuentros anteriores a pesar de que estuvo cerca de remontar el encuentro luego de que el primer tiempo haya terminado 17-3, a favor de los ingleses.
Los Pumas cayeron ante Inglaterra en su último partido del año
