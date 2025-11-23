Los Pumas cayeron ante Inglaterra en su último partido del año

El acierto en los lanzamientos a palos de George Ford y dos ensayos de Max Ojomoh e Immanuel Feyi-Waboso disparó al XV de la Rosa a un 17-0, pero los Pumas no se rindieron y antes del intermedio estrenaron su casillero con un golpe de castigo transformado por Tomás Albornoz.

El paso por los vestuarios relanzó a Argentina. Los jugadores de Contempomi comenzaron a superar a los de Steve Borthwick y se reflejó en el marcador. Una marca de Justo Piccardo, dos tiros entre palos de Albornoz y otro de Santiago Carreras apretaron el resultado hasta un 17-16.

En cambio, la remontada fue frenada en seco a los 66 minutos con un ensayo de Henry Slade convertido por Ford, que abrió más hueco después con un golpe de castigo (27-16), aunque ello no arredró a los Pumas, que tiraron de orgullo al final volvieron a acercarse gracias a Rodrigo Isgró y Carreras e incluso metieron miedo a Inglaterra. Finalmente, terminaron cayendo 27-23 en el cierre de la ventana de noviembre.