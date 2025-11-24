Contepomi denunció una agresión y apuntó a un jugador de Inglaterra

Pero la conferencia tomó otro tono cuando Contepomi relató el episodio que lo involucró personalmente. Según su testimonio, Tom Curry lo empujó cuando ambos caminaban hacia los vestuarios. “Él venía entrando. Yo le dije: ‘amigo, rompiste a…’ y me respondió ‘andate a la m…’. Después me dio ese manotazo en el pecho. Tengo 48 años”, contó. Y añadió que el comportamiento del inglés parecía parte de una actitud intimidatoria: “Quizá es su naturaleza. Quizá es su forma de sentirse un matón”.

Contepomi aseguró que el hecho quedó registrado por las cámaras del estadio y que hubo testigos directos, entre ellos el histórico Richard Hill. “Lo voy a mostrar. Quizá ellos digan que no es nada, pero pasó. Si no nos cuidamos entre nosotros, este deporte puede ser peligroso”, advirtió.

El técnico argentino también cuestionó la falta de autocrítica del rival tras la jugada que lesionó a Mallía: “Si rompés a alguien, al menos tenés que ser humilde y decir ‘perdón, hice algo mal’. Él fue en la dirección opuesta”.

En su cierre, Contepomi dejó una reflexión que encendió aún más la polémica: “Si queremos matones en este juego, entonces no sé hacia dónde vamos”.

La acusación se suma a un partido cargado de tensión, decisiones discutidas y una Inglaterra que, más allá del resultado, queda envuelta en una controversia que pone en debate la conducta dentro del rugby internacional y los límites del juego físico en la élite.