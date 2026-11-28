González Rizzoni volvió a ser determinante

Una de las figuras de la jornada fue Luciano González Rizzoni. El riojano volvió a marcar diferencias con su potencia y capacidad para romper defensas. Ante Australia, dejó a dos rivales en el camino y anotó el try que permitió igualar el marcador después de que los oceánicos se pusieran en ventaja.

El jugador de 29 años llegó a seis tries en las primeras tres presentaciones de la temporada y alcanzó los 190 en el circuito mundial.

También tuvo protagonismo Santino Zangara, quien apoyó su primer try de la temporada en la última acción del primer tiempo y permitió que Argentina se fuera al descanso arriba por 12-5. El cordobés se destacó además por su trabajo defensivo y su participación en las salidas.

En el complemento, Sebastián Dubuc quebró la defensa australiana para ampliar la diferencia, mientras que Marcos Moneta anotó su primer try en esta nueva temporada. El Rayo aprovechó un espacio después de un scrum y volvió a mostrar su velocidad para cerrar una actuación convincente.

Las variantes que le dieron resultado a Argentina

Gómez Cora también probó modificaciones en algunos puestos y encontró respuestas positivas. Santiago Vera Feld ocupó la posición de medioscrum ante las ausencias de Pedro de Haro y Lautaro Bazán Vélez. Joaquín Pellandini también cumplió esa función, aunque terminó el encuentro con molestias y habrá que esperar su evolución.

Otra variante fue la ubicación de Dubuc como centro, desde donde consiguió quebrar la defensa australiana y aportar en ataque.

El capitán Santiago Mare destacó el rendimiento colectivo después del triunfo: "Tuvimos muy buenas actuaciones ante tres grandes equipos, lo trabajamos bien, confiamos en nuestro sistema y disfrutamos".

El jugador también señaló los aspectos que buscarán mejorar para la jornada decisiva: "Queremos mejorar las salidas y el juego con el pie".

Francia, el próximo obstáculo

Argentina enfrentará a Francia este domingo a las 7.06, en una semifinal que definirá quién continúa en carrera por el título de Dubái. El conjunto europeo terminó segundo en el grupo B, detrás de Fiji.

El seleccionado argentino buscará mejorar su mejor actuación histórica en este torneo, donde fue finalista en 2023. En la edición anterior había terminado último, pero esta vez consiguió avanzar entre los cuatro mejores después de una fase inicial sin derrotas.

La jornada del domingo también incluirá la final del certamen, que se disputará después de las semifinales.