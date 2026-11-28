Una siesta con más de 35 grados

El registro de las 14 ubicó a San Juan con 35,5°C y un 21% de humedad, en el tercer puesto del ranking nacional de temperaturas. La provincia quedó detrás de Santa Rosa, que registró 37°C, y Bahía Blanca, con 36,5°C.

El Servicio Meteorológico Nacional había previsto una máxima de 36°C para la jornada y anticipado condiciones de inestabilidad hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La tormenta llegó después de la franja de mayor calor y quebró la continuidad de una tarde sofocante.

Las lluvias llegaron en medio de las alertas por crecientes

La precipitación de este sábado se produjo en una semana en la que las tormentas ya habían generado complicaciones en distintos departamentos. El jueves 26 de noviembre, alrededor de 60 viviendas resultaron afectadas en Rivadavia, Chimbas, Ullum y Pocito. También hubo calles anegadas y crecientes.

En zonas cordilleranas y rurales se registraron bajadas de agua en Calingasta, Barreal y Sarmiento. En Pedernal, el agua llegó hasta la calle principal del pueblo, mientras que Vialidad Nacional difundió advertencias por posibles crecientes en rutas y badenes.

La preocupación también está puesta en los próximos meses. Las previsiones climáticas vinculadas con el fenómeno de El Niño anticipan un verano con posibilidad de precipitaciones más intensas.

El domingo volverá el calor

Para este domingo 29 de noviembre se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, aunque el alivio podría durar poco. El pronóstico anticipa una temperatura máxima de 38°C y bajas probabilidades de lluvia.

Así, después de una tormenta breve que llegó tras una de las tardes más calurosas de la jornada, San Juan volverá a tener al calor como protagonista.