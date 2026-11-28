La Municipalidad de Santa Lucía suspendió el Zumbatón y la Muestra de Arte que estaban programados para la tarde de este sábado en la plaza departamental. La decisión se conoció en una jornada marcada por las altas temperaturas y el pronóstico de tormentas en distintos sectores de San Juan.
Santa Lucía reprogramó el Zumbatón y la Muestra de Arte por condiciones del tiempo
La Municipalidad anunció la suspensión de las dos actividades que estaban previstas para este sábado 28 de noviembre. Ambas propuestas se realizarán este domingo 29, desde las 18.30, en la plaza departamental.