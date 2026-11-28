Desde la comuna informaron que ambas actividades fueron reprogramadas para este domingo 29 de noviembre, a partir de las 18.30, en el mismo espacio público.

Las propuestas buscan reunir a la comunidad en una jornada recreativa y cultural. El Zumbatón ofrecerá una actividad de baile y movimiento al ritmo de la música, mientras que la Muestra de Arte permitirá compartir distintas expresiones artísticas.