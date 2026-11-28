Cómo descubrieron el fraude

La causa comenzó el 16 de agosto de 2023, cuando los responsables de la estación de servicio Santa Clara, ubicada en calle Salta entre Rivadavia y avenida Ignacio de la Roza, en Capital, detectaron diferencias entre el combustible despachado y los consumos facturados a la cuenta corriente del Ministerio de Turismo.

Las operaciones se realizaban mediante tarjetas Ticket Car-Edenred, destinadas a cargar combustible en vehículos oficiales. Sin embargo, los registros mostraban consumos que no coincidían con las cantidades entregadas por los surtidores.

Según pudo confirmar este diario, la investigación reconstruyó una presunta maniobra en la que se utilizaban esas tarjetas para cargar combustible en vehículos particulares o venderlo a clientes ocasionales, mientras los gastos se imputaban a la repartición pública.

Las auditorías también detectaron otra irregularidad: en algunos casos se despachaba nafta Súper o diésel 500, pero al Estado se le facturaba Infinia, un combustible de mayor valor comercial.

De esa manera, según la acusación, se generaban diferencias tanto en las cantidades como en el precio de los productos cobrados.

La denuncia derivó en una investigación formalizada en noviembre de 2023 por el entonces fiscal Renato Roca y los ayudantes fiscales Maximiliano y Cristian Gerarduzzi, de la UFI Delitos Especiales. El perjuicio económico inicial fue estimado en más de cinco millones de pesos.

Un condenado, cinco probation y un juicio pendiente

En la resolución homologada esta semana, Gabriel Cabrera fue el único de los trabajadores que recibió una condena. Reconoció su participación en los hechos y aceptó dos años de prisión condicional por defraudación.

Los otros cinco imputados evitaron llegar a un juicio mediante la suspensión del proceso a prueba. Hugo Pérez deberá pagar $4.580.000; Alejandro Díaz, $3.793.840; Walter Rojas y Gabriel Rosales, $2.000.000 cada uno; y Leandro Menéndez, $1.700.000.

Además, cada uno deberá cumplir 48 horas de tareas comunitarias y abonar la reparación económica en cuatro cuotas. En conjunto, los pagos ascienden a $14.073.840.

Los acuerdos fueron presentados por la Fiscalía, representada en la audiencia por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera. Las defensas estuvieron a cargo del abogado Luis González y de la defensora oficial Sandra Leveque.

El principal acusado deberá enfrentar un juicio

La investigación mantiene como principal señalado a Matías López, quien ingresó al Ministerio de Turismo en 2016 y estaba a cargo del área de Movilidades cuando se detectaron las irregularidades.

Para la Fiscalía, López habría coordinado las operaciones con los empleados de la estación de servicio y organizado el circuito que permitía cargar combustible fuera de los vehículos oficiales y facturarlo a nombre del Estado.

El exresponsable del área no llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y continuará sometido al proceso penal. Con los acuerdos de los otros seis imputados homologados, su situación quedó como el capítulo pendiente de una causa que todavía no tiene fecha de juicio oral.