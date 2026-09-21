Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida de la Selección

El modelo elegido para la despedida mantiene el tradicional celeste y suma una franja blanca vertical en el centro. Tanto el nombre de Messi como el número 10 aparecen en color dorado.

El encuentro que marcará el cierre de su etapa con la Selección será el próximo 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental. Para esa jornada fueron convocados varios de los campeones del mundo de Qatar 2022, entre ellos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.