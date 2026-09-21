Lionel Messi mostró cómo será la camiseta que utilizará en su último partido con la Selección argentina. El capitán compartió un video en sus redes sociales y acompañó las imágenes con una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.
Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida de la Selección
El capitán argentino publicó un video en Instagram donde reveló el diseño que llevará en su último partido con la Albiceleste. Será el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental.