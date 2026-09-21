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Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida de la Selección

El capitán argentino publicó un video en Instagram donde reveló el diseño que llevará en su último partido con la Albiceleste. Será el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental.

Lionel Messi mostró cómo será la camiseta que utilizará en su último partido con la Selección argentina. El capitán compartió un video en sus redes sociales y acompañó las imágenes con una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

El modelo elegido para la despedida mantiene el tradicional celeste y suma una franja blanca vertical en el centro. Tanto el nombre de Messi como el número 10 aparecen en color dorado.

El encuentro que marcará el cierre de su etapa con la Selección será el próximo 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental. Para esa jornada fueron convocados varios de los campeones del mundo de Qatar 2022, entre ellos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.

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La despedida tendrá lugar durante la próxima fecha FIFA y se espera un Monumental colmado. La venta de entradas comenzará este martes 22 de septiembre a las 18, a través de la plataforma Deportick.

El partido ante Benín será el último de una serie de tres amistosos que disputará Argentina durante la fecha FIFA: el 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba; el 3 de octubre ante Burkina Faso, en el Monumental; y finalmente el 6 de octubre contra Benín, también en Núñez.

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