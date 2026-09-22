Dónde comprar las entradas para el TC2000 y Top Race

El estacionamiento tendrá valores diferenciados de acuerdo con el tipo de vehículo y el sector elegido. Las motos deberán abonar $10.000, mientras que los autos tendrán un valor de $20.000 en General y $40.000 en Boxes.

Para quienes lleguen en motorhome, el estacionamiento tendrá un costo de $60.000 en General. El valor del estacionamiento no está incluido dentro del precio de las entradas.

Las entradas también pueden adquirirse de manera online a través del canal habilitado para la venta: https://www.passline.com

En cuanto a los accesos, las personas con discapacidad no abonan entrada, presentando el carnet correspondiente. Este beneficio es válido para los sectores generales e incluye un acompañante.

Por su parte, los menores de 12 años ingresan sin cargo.

Durante el fin de semana, “El Zonda” será escenario de una nueva jornada del automovilismo nacional, con la presencia del TC2000, Top Race y Fiat Competizione.