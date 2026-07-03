Alerta por tormentas en Miami, a horas de Argentina vs. Cabo Verde

Por el momento, el cielo se vio bastante nublado por la mañana y con un gris amenazante durante algunos lapsos, aunque también es cierto que hubo momentos en los que se despejó y hasta salió el sol. En teoría, según informes meteorológicos, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Lo cierto es que el problema será si vienen acompañadas de descargas eléctricas.

En caso de que se detecte eso, se activiará el alerta y no podrá haber gente en el campo de juego. En este punto, sí entraría en juego la atención de cara al partido debido al protocolo que obligaría a suspender el partido momentáneamente.