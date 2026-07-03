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Alerta por tormentas en Miami, a horas de Argentina vs. Cabo Verde

En Miami, ciudad en la que se presentará la Albiceleste ante los africanos rige un pronóstico de fuertes lluvias y, si son acompañadas por rayos, podrían afectar al encuentro.

A horas de que la Selección Argentina se presente ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad estadounidense está en alerta por posibles tormentas. Hay pronóstico de lluvia en la previa al encuentro, cuando la Albiceleste se presenta a las 18 (hora local), aunque el principal problema sería en caso de que haya actividad eléctrica.

Por el momento, el cielo se vio bastante nublado por la mañana y con un gris amenazante durante algunos lapsos, aunque también es cierto que hubo momentos en los que se despejó y hasta salió el sol. En teoría, según informes meteorológicos, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Lo cierto es que el problema será si vienen acompañadas de descargas eléctricas.

En caso de que se detecte eso, se activiará el alerta y no podrá haber gente en el campo de juego. En este punto, sí entraría en juego la atención de cara al partido debido al protocolo que obligaría a suspender el partido momentáneamente.

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Por disposición de las autoridades estadounidenses, si se detecta la caída de rayos en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el encuentro tendrá que ser frenado por al menos 30 minutos y además de evacuar el campo de juego, se hará lo mismo con los presentes en las tribunas. Sin embargo, si en ese lapso de media hora vuelve a caer otro, el reloj se reactiva. Eso hace que no se sepa de antemano cuánto puede estar frenado un partido y depende de la evolución meteorológica.

Ante este panorama, habrá que estar atento a cómo sigue el clima en estas horas hasta la tarde para el encuentro de Argentina frente a Cabo Verde. En caso de una hipotética suspensión, cuando las condiciones estén dadas los jugadores realizarán un calentamiento de 5 minutos antes de retomar el encuentro.

FUENTE: TyC Sports

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