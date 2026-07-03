A horas de que la Selección Argentina se presente ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad estadounidense está en alerta por posibles tormentas. Hay pronóstico de lluvia en la previa al encuentro, cuando la Albiceleste se presenta a las 18 (hora local), aunque el principal problema sería en caso de que haya actividad eléctrica.
Alerta por tormentas en Miami, a horas de Argentina vs. Cabo Verde
En Miami, ciudad en la que se presentará la Albiceleste ante los africanos rige un pronóstico de fuertes lluvias y, si son acompañadas por rayos, podrían afectar al encuentro.