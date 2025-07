Leandro Paredes fue presentado oficialmente en Boca: ¿Usará la 5?

Embed Que lindo tenerte acá 5 pic.twitter.com/yjcpVGnbcQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 10, 2025

El mediocampista campeón del mundo vuelve de manera oficial al club que lo vio nacer tras su carrera en Europa. Paredes llegó este miércoles al país y se hizo la revisión médica para ser nuevo futbolista "Xeneize".

"Tener a Riquelme y Russo es un plus, han logrado cosas muy importantes. Ojalá podamos lograr más cosas juntos. Lo que me conecta es el amor por este club, mi vida se maneja por las pasiones y el amor que le tengo a este club. De muy chico soñé jugar un partido en esta cancha con esta camiseta, volver así es espectacular y obviamente que me encantaría ser capitán de este club", dijo , emocionado, el centrocmapista.