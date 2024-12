Lautaro Martínez fue premiado por la Serie A y va por más

"Queremos ganar la Serie A y la Champions", sentenció el atacante surgido de las inferiores de Racing, que viene de quedar séptimo en la votación del Balón de Oro, que ganó Rodri, pero que increíblemente no ingresó entre los nominados a The Best, que entrega FIFA, aunque sí aparece con chances de meterse en el once ideal.

Durante la última liga, Lautaro Martínez anotó 24 goles en 33 partidos con el Inter, que fue campeón, mientras que en la actual acumula cinco tantos en 12 encuentros con el Nerazzuro, que se ubica tercero en la tabla de posiciones con 28 puntos, a cuatro del líder Napoli aunque con un partido menos. En la Champions League, con el nuevo formato, los italianos están segundos con 13 puntos, en zona de clasificación a octavos de final. Lautaro jugó cinco duelos y tiene un tanto.