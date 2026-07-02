Julio arrancó con nevadas en gran parte de la Argentina

En paralelo, localidades de la Costa Atlántica bonaerense como Mar del Plata, Necochea y Miramar experimentaron la caída de granizo de pequeñas dimensiones —similar al tamaño de un grano de arroz—, un evento que cubrió las superficies y simuló el aspecto de un manto nevado. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, no se descarta que estas ciudades costeras registren nevadas en el transcurso de las próximas horas, debido a que las marcas térmicas oscilan en un rango crítico de entre 1 y 2 grados.

Frente a este escenario de marcas térmicas severas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso para este jueves un alerta amarillo por frío extremo que compromete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a un total de 17 provincias, entre las que se encuentran Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las recomendaciones para protegerse del frío