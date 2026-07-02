El Colorado intransitable por presencia de hielo en la ruta

A continuación se detalla el estado de las rutas nacionales en el territorio sanjuanino:
Tramos con exigencia de Máxima Precaución
Las siguientes rutas se vieron muy afectadas por la ola polar, registrando capas de hielo y baja visibilidad:
- Ruta Nacional 149: Tramo Departamento de Calingasta. Se exige cuidado extremo por calzada congelada, neblina en distintos sectores y posibilidad de lluvias.
- Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto. Se encuentra transitable con mucha precaución por lluvias aisladas y riesgo de congelamiento.
- Ruta Nacional 40 Norte: Tramo Huaco - Límite con La Rioja. Habilitada para transitar con cuidado extremo tras las bajas temperaturas de la madrugada.
- Ruta Nacional 149: Tramo San Juan - Iglesia. Calzada fría y húmeda, transitable con velocidad reducida. [1, 2]
- Ruta Nacional 153: Departamento Sarmiento, tramo Pedernal - Los Berros. Habilitada con precaución; se pide atención por lloviznas persistentes en la zona sur.
Corredores con Transitabilidad Normal (Atención al Conducir)
Los accesos, avenidas urbanas y conexiones interprovinciales principales se encuentran completamente abiertos, operando con neblinas matinales:
- Ruta Nacional A014: Avenida de Circunvalación. Se encuentra transitable, aunque se pide circular con atención a los ingresos y egresos.
- Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.
- Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.
- Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja (Chepes).