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El Colorado intransitable por presencia de hielo en la ruta

Desde la Dirección de Vialidad informaron que la ruta 436, a la altura de El Colorado, se encuentra intransitable.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de su Sección Comunicaciones, informó el estado de las rutas provinciales correspondiente a este jueves 2 de julio de 2026, con actualización realizada a las 7:24.

Según el parte oficial, la Ruta Provincial 436, a la altura de El Colorado, se encuentra intransitable debido a la presencia de hielo sobre la calzada, lo que representa un alto riesgo de derrape para los vehículos.

Desde la DPV solicitaron a los conductores no transitar por el sector hasta nuevo aviso. Además, informaron que durante la jornada de mañana se llevará a cabo una evaluación de las condiciones del camino para determinar si es posible habilitar nuevamente la circulación.

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A continuación se detalla el estado de las rutas nacionales en el territorio sanjuanino:

Tramos con exigencia de Máxima Precaución

Las siguientes rutas se vieron muy afectadas por la ola polar, registrando capas de hielo y baja visibilidad:

  • Ruta Nacional 149: Tramo Departamento de Calingasta. Se exige cuidado extremo por calzada congelada, neblina en distintos sectores y posibilidad de lluvias.
  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto. Se encuentra transitable con mucha precaución por lluvias aisladas y riesgo de congelamiento.
  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo Huaco - Límite con La Rioja. Habilitada para transitar con cuidado extremo tras las bajas temperaturas de la madrugada.
  • Ruta Nacional 149: Tramo San Juan - Iglesia. Calzada fría y húmeda, transitable con velocidad reducida. [1, 2]
  • Ruta Nacional 153: Departamento Sarmiento, tramo Pedernal - Los Berros. Habilitada con precaución; se pide atención por lloviznas persistentes en la zona sur.

Corredores con Transitabilidad Normal (Atención al Conducir)

Los accesos, avenidas urbanas y conexiones interprovinciales principales se encuentran completamente abiertos, operando con neblinas matinales:

  • Ruta Nacional A014: Avenida de Circunvalación. Se encuentra transitable, aunque se pide circular con atención a los ingresos y egresos.
  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.
  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.
  • Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja (Chepes).

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