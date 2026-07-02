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Andrea del Boca se salvó de la placa y tiró dardos contra algunas compañeras

La actriz, les dedicó el momento a Cinzia y Solange, dos de las participantes de Gran Hermano, con quienes mantiene una enemistad dentro de la casa.

Andrea del Boca logró salir de la placa de nominados positiva y no ocultó su emoción al conocer la decisión del público. En medio de los festejos por haber sido salvada, la actriz tuvo un gesto especial: indirectamente, les dedicó el momento a Cinzia y Solange, dos de las participantes de Gran Hermano, con quienes mantiene una enemistad dentro de la casa.

Durante los últimos días, la actriz fue blanco de las críticas de varios de sus compañeros, quienes la tildaron de ser una "planta" y de no aportar al juego. Sin embargo, el público decidió salvarla de la placa y, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo recibido.

Mientras caminaba desde el SUM hacia el living, lanzó un fuerte grito de desahogo a espaldas de las participantes, que seguían atentas las palabras de Santiago del Moro en la pantalla, en una clara respuesta a los cuestionamientos que había soportado. "Gracias a la gente que permitió que esta planta vuelva a florecer", gritó ante todos.

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La gala de eliminación tendrá como eje a los participantes que fueron catalogados como "plantas" dentro de la casa, una etiqueta que en los últimos días también recayó sobre Andrea. Sin embargo, ella sostiene una postura muy distinta y considera que su estrategia, aunque más silenciosa y alejada de los enfrentamientos, también forma parte del juego.

Cómo funcionará la placa planta en Gran Hermano

Luego del inesperado anuncio del lunes 29 de junio, tras la eliminación de Nenu López, Santiago del Moro les explicó tanto al público como a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cómo sería la inédita dinámica de la placa de "plantas".

Va a ser hasta el miércoles (1 de julio) que bajen en positivo, ¿por qué se va a hacer esto? Para que no saquen después a alguien que no es planta, que se marque desde los fandoms a alguien que no es planta y vayan por ahí, como ha pasado en otras oportunidades ”, explicó.

Y agregó: “Es decir, va a haber una especie de primera instancia el próximo miércoles con placa positiva, van a bajar y de ahí sí se transforma en placa planta hasta el lunes. Todavía no sabemos cuántos se van a ir, puede ser más de uno ”.

FUENTE: PromiciaYa

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