Andrea del Boca se salvó de la placa y tiró dardos contra algunas compañeras

La gala de eliminación tendrá como eje a los participantes que fueron catalogados como "plantas" dentro de la casa, una etiqueta que en los últimos días también recayó sobre Andrea. Sin embargo, ella sostiene una postura muy distinta y considera que su estrategia, aunque más silenciosa y alejada de los enfrentamientos, también forma parte del juego.

Cómo funcionará la placa planta en Gran Hermano

Luego del inesperado anuncio del lunes 29 de junio, tras la eliminación de Nenu López, Santiago del Moro les explicó tanto al público como a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cómo sería la inédita dinámica de la placa de "plantas".

“Va a ser hasta el miércoles (1 de julio) que bajen en positivo, ¿por qué se va a hacer esto? Para que no saquen después a alguien que no es planta, que se marque desde los fandoms a alguien que no es planta y vayan por ahí, como ha pasado en otras oportunidades ”, explicó.

Y agregó: “Es decir, va a haber una especie de primera instancia el próximo miércoles con placa positiva, van a bajar y de ahí sí se transforma en placa planta hasta el lunes. Todavía no sabemos cuántos se van a ir, puede ser más de uno ”.