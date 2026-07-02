San Juan se prepara para recibir una nueva temporada de vacaciones de invierno con una amplia propuesta de actividades culturales, recreativas y turísticas que se extenderán tanto en el Gran San Juan como en los departamentos alejados. En ese contexto, el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Seguridad, pondrá en marcha un operativo de prevención y seguridad que comenzará este viernes y se mantendrá durante todo el receso, con el objetivo de acompañar el movimiento de vecinos y turistas en toda la provincia.
La Policía sumará 200 efectivos para las vacaciones de invierno
El objetivo es reforzar zonas comerciales, microcentro, Parque de Mayo y otros espacios de alta concurrencia.