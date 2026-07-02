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La Policía sumará 200 efectivos para las vacaciones de invierno

El objetivo es reforzar zonas comerciales, microcentro, Parque de Mayo y otros espacios de alta concurrencia.

San Juan se prepara para recibir una nueva temporada de vacaciones de invierno con una amplia propuesta de actividades culturales, recreativas y turísticas que se extenderán tanto en el Gran San Juan como en los departamentos alejados. En ese contexto, el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Seguridad, pondrá en marcha un operativo de prevención y seguridad que comenzará este viernes y se mantendrá durante todo el receso, con el objetivo de acompañar el movimiento de vecinos y turistas en toda la provincia.

El dispositivo lo realizará la Policía de San Juan, con presencia reforzada en zonas comerciales, microcentro, Parque de Mayo y otros espacios de alta concurrencia. Además, se intensificarán los controles y patrullajes en destinos turísticos como los diques y el paraje de la Difunta Correa, con un despliegue planificado para brindar mayor tranquilidad a quienes elijan recorrer la provincia.

Para este operativo se sumarán 200 efectivos destinados especialmente a los principales puntos turísticos, quienes trabajarán junto al personal que presta servicio. También participarán los 120 policías que completaron la capacitación "San Juan capacita en turismo", incorporando herramientas para brindar orientación y asistencia a los visitantes durante su permanencia en la provincia.

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El trabajo incluirá a las comisarías jurisdiccionales y a la Unidad Coordinadora, en articulación con las siete departamentales policiales. Asimismo, intervendrán distintas áreas operativas de la fuerza, entre ellas el D-2 junto a los cuerpos comunales, el D-3 con los operativos preventivos que desarrolla habitualmente, el D-5 con brigadas especiales y el D-7, que reforzará los patrullajes en calles y rutas provinciales. El D-8 y CISEM 911 monitoreando a través de cámaras y el D-9 Bomberos, a presto para cualquier solicitud.

Además del esquema previsto para el turismo, la Policía mantendrá un seguimiento permanente de los distintos eventos que puedan surgir durante el receso. En ese sentido, el operativo contempla la posibilidad de reforzar la presencia policial ante eventuales concentraciones espontáneas vinculadas a los encuentros de la Selección Argentina, garantizando una respuesta rápida para preservar el orden y la seguridad de toda la comunidad.

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