La Policía sumará 200 efectivos para las vacaciones de invierno

El dispositivo lo realizará la Policía de San Juan, con presencia reforzada en zonas comerciales, microcentro, Parque de Mayo y otros espacios de alta concurrencia. Además, se intensificarán los controles y patrullajes en destinos turísticos como los diques y el paraje de la Difunta Correa, con un despliegue planificado para brindar mayor tranquilidad a quienes elijan recorrer la provincia.

Para este operativo se sumarán 200 efectivos destinados especialmente a los principales puntos turísticos, quienes trabajarán junto al personal que presta servicio. También participarán los 120 policías que completaron la capacitación "San Juan capacita en turismo", incorporando herramientas para brindar orientación y asistencia a los visitantes durante su permanencia en la provincia.