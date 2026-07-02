Conocé la agenda cultural del fin de semana

El Teatro Sarmiento ofrecerá el espectáculo de danza The New Era el jueves 2 a las 21, con entradas disponibles en Estudio Box Urban (Mendoza 169 Sur, subsuelo). El sábado 4 a las 21 será el turno del unipersonal Mil Vidas, mientras que las propuestas infantiles Hay un cuento y Muñeco en Concierto llegarán el lunes 6 a las 15 y el martes 7 a las 18, respectivamente. Las entradas para estas funciones pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del teatro.

En el Centro Cultural Conte Grand, el sábado 4 desde las 11:30 se desarrollará una nueva edición de 264 Barrio Tango – Ciclo Campeones Mundiales, con seminario abierto e inscripción previa. El domingo 5 se realizará la convocatoria para Conte No Duerme 2026, con acreditaciones para actuación a las 9, canto a las 14 y danza a las 18. La inscripción para participar se realiza mediante el formulario disponible en las redes oficiales del espacio.

El Chalet Cantoni Casa Cultural abrirá su programación el jueves 2 a las 21 con la inauguración de la muestra Estrategias para un jardín deseado y el taller Descubre tu potencial a través de tu imagen personal. El viernes 3 a las 14 se desarrollarán las actividades de la XIV Semana de la Miel Sanjuanina; el sábado 4 a las 18, Experiencia Piccolo; el lunes 6 de 18 a 20, un taller de pintura sobre piedras; y el martes 7 de 16 a 18, un taller de bordado para niños. Las actividades aranceladas requieren inscripción previa.

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson continuará durante toda la semana con las exposiciones Argentina, del Grupo Mondongo; Futuro antiguo, de Max Gómez Canle; La escritura del territorio, homenaje a Eduardo Esquivel; y Entre la luz y la memoria, con fotografías de artistas sanjuaninos. El museo permanecerá abierto de martes a domingo, de 12 a 20, con visitas guiadas entre las 13 y las 19:30. El martes 7 habrá dos actividades gratuitas con inscripción previa: a las 17:30, un taller de cookies para niños junto a KHUN Pastelería, y a las 18, la cápsula didáctica Mondongo en plastilina.

En el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, la exhibición y venta de artesanías podrá visitarse de lunes a jueves de 9 a 14 y viernes y sábados de 10 a 16. La agenda incluye el jueves 2 los talleres de Cerámica Angualasto, en dos turnos (10 a 13 y 14 a 17), y Dos Agujas: Ruana, de 14 a 17; el viernes 3, un taller de macramé de 14 a 16; y el sábado 4, el cierre del taller de estampado natural de 10 a 13. Todas las propuestas son aranceladas y requieren inscripción previa.

Por su parte, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias realizará el viernes 3 a las 15 una nueva edición de la suelta de libros Cita a ciegas, en el Museo de la Asociación Cultural Sanmartiniana, ubicado en Laprida 57 Este. El sábado 4 a las 18 se presentará el libro Micromundo, el misterioso jardín del cuerpo, de Eliana Montaña, con entrada libre y gratuita.

La programación reúne actividades gratuitas y aranceladas para niños, jóvenes y adultos, ofreciendo alternativas para disfrutar del arte, la literatura, el patrimonio y la producción cultural sanjuanina durante el inicio del receso invernal. La agenda completa, junto con los enlaces de inscripción y la compra de entradas, puede consultarse en los sitios web y redes sociales oficiales de cada uno de los espacios culturales.