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Conocé la agenda cultural del fin de semana

La agenda acompaña la temporada turística con experiencias que promueven el encuentro de las familias y fortalecen el trabajo de artistas, artesanos, emprendedores y gestores culturales sanjuaninos.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, los espacios culturales del Gobierno de San Juan renuevan su programación con propuestas para todas las edades. Del 1 al 7 de julio, sanjuaninos y turistas podrán disfrutar de una agenda que reúne espectáculos, talleres, muestras, actividades literarias y visitas guiadas, consolidando a la cultura como uno de los grandes atractivos de la temporada.

La programación impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invita a recorrer teatros, museos, centros culturales, bibliotecas y espacios patrimoniales con actividades que ponen en valor el talento sanjuanino, el patrimonio cultural y las industrias creativas. La agenda acompaña la temporada turística con experiencias que promueven el encuentro de las familias y fortalecen el trabajo de artistas, artesanos, emprendedores y gestores culturales sanjuaninos.

En el Teatro del Bicentenario, las visitas guiadas continuarán de lunes a sábados a las 11:30 y 18, mientras que los domingos habrá visitas exprés a las 18, sin reserva previa. El miércoles 1 de julio será el cierre coreográfico del Programa de Danza, con entrada libre y gratuita. El viernes 3 a las 22 se presentará El Brote; el sábado 4 a las 21:30, Muñeco en Concierto; y el lunes 6 a las 18, Un Loco Experimento. Las entradas para estos espectáculos pueden adquirirse a través de TuEntrada o en la boletería del teatro.

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El Teatro Sarmiento ofrecerá el espectáculo de danza The New Era el jueves 2 a las 21, con entradas disponibles en Estudio Box Urban (Mendoza 169 Sur, subsuelo). El sábado 4 a las 21 será el turno del unipersonal Mil Vidas, mientras que las propuestas infantiles Hay un cuento y Muñeco en Concierto llegarán el lunes 6 a las 15 y el martes 7 a las 18, respectivamente. Las entradas para estas funciones pueden adquirirse a través de EntradaWeb o en la boletería del teatro.

En el Centro Cultural Conte Grand, el sábado 4 desde las 11:30 se desarrollará una nueva edición de 264 Barrio Tango – Ciclo Campeones Mundiales, con seminario abierto e inscripción previa. El domingo 5 se realizará la convocatoria para Conte No Duerme 2026, con acreditaciones para actuación a las 9, canto a las 14 y danza a las 18. La inscripción para participar se realiza mediante el formulario disponible en las redes oficiales del espacio.

El Chalet Cantoni Casa Cultural abrirá su programación el jueves 2 a las 21 con la inauguración de la muestra Estrategias para un jardín deseado y el taller Descubre tu potencial a través de tu imagen personal. El viernes 3 a las 14 se desarrollarán las actividades de la XIV Semana de la Miel Sanjuanina; el sábado 4 a las 18, Experiencia Piccolo; el lunes 6 de 18 a 20, un taller de pintura sobre piedras; y el martes 7 de 16 a 18, un taller de bordado para niños. Las actividades aranceladas requieren inscripción previa.

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson continuará durante toda la semana con las exposiciones Argentina, del Grupo Mondongo; Futuro antiguo, de Max Gómez Canle; La escritura del territorio, homenaje a Eduardo Esquivel; y Entre la luz y la memoria, con fotografías de artistas sanjuaninos. El museo permanecerá abierto de martes a domingo, de 12 a 20, con visitas guiadas entre las 13 y las 19:30. El martes 7 habrá dos actividades gratuitas con inscripción previa: a las 17:30, un taller de cookies para niños junto a KHUN Pastelería, y a las 18, la cápsula didáctica Mondongo en plastilina.

En el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, la exhibición y venta de artesanías podrá visitarse de lunes a jueves de 9 a 14 y viernes y sábados de 10 a 16. La agenda incluye el jueves 2 los talleres de Cerámica Angualasto, en dos turnos (10 a 13 y 14 a 17), y Dos Agujas: Ruana, de 14 a 17; el viernes 3, un taller de macramé de 14 a 16; y el sábado 4, el cierre del taller de estampado natural de 10 a 13. Todas las propuestas son aranceladas y requieren inscripción previa.

Por su parte, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias realizará el viernes 3 a las 15 una nueva edición de la suelta de libros Cita a ciegas, en el Museo de la Asociación Cultural Sanmartiniana, ubicado en Laprida 57 Este. El sábado 4 a las 18 se presentará el libro Micromundo, el misterioso jardín del cuerpo, de Eliana Montaña, con entrada libre y gratuita.

La programación reúne actividades gratuitas y aranceladas para niños, jóvenes y adultos, ofreciendo alternativas para disfrutar del arte, la literatura, el patrimonio y la producción cultural sanjuanina durante el inicio del receso invernal. La agenda completa, junto con los enlaces de inscripción y la compra de entradas, puede consultarse en los sitios web y redes sociales oficiales de cada uno de los espacios culturales.

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