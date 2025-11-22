Lanús le ganó a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

Lautaro Acosta tuvo en sus pies la posibilidad de darle el título a Lanús antes del final de la serie, pero su disparo se fue alto y la tensión creció en las tribunas. Sin embargo, Losada volvió a aparecer para rescatar al ídolo y mantener al Granate en carrera hasta concretar el triunfo final.

— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

Con esta consagración, Lanús suma su segunda Copa Sudamericana, luego del título logrado en 2013, y se aseguró un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. Además, su clasificación libera un cupo en la Tabla Anual del fútbol argentino, lo que beneficia a Barracas Central, que accederá a la Sudamericana 2026.

La tanda de penales completa

Lanús (5):

Walter Bou (tapó Everson)

Carlos Izquierdoz (gol)

Sasha Marcich (gol)

Dylan Aquino (gol)

Lautaro Acosta (falló)

Agustín Cardozo (gol)

Franco Watson (gol)

Atlético Mineiro (4):

Hulk (tapó Losada)

Gustavo Scarpa (gol)

Igor Gomes (gol)

Gabriel Teixeira (tapó Losada)

Everson (gol)

Alexsander (gol)

Vitor Hugo (tapó Losada)

120 minutos de tensión y desgaste

El partido tuvo un primer tiempo favorable al conjunto brasileño, que manejó mejor la pelota y generó más peligro, aunque sin romper el cero. En el complemento, Lanús logró equilibrar el juego, y la prórroga se repartió entre el dominio argentino en el primer tiempo extra y el empuje de Mineiro en el segundo.

La falta de eficacia en ambos arcos llevó a la definición desde los doce pasos, donde la figura de Losada se hizo gigante para marcar un capítulo inolvidable en la historia granate.