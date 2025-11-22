Lanús volvió a gritar campeón en el plano internacional tras vencer este sábado a Atlético Mineiro en una final dramática disputada en el Estadio Defensores del Chaco. Después de empatar 0-0 en 120 minutos, el Granate se impuso 5-4 en la tanda de penales, con una actuación monumental de Nahuel Losada, figura indiscutida del partido.
Lanús le ganó a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana
El Granate se impuso 5-4 al Galo en los tiros desde los doce pasos gracias a una brillante actuación de Nahuel Losada, quien tapó tres ejecuciones en la tanda. De esta manera, el elenco de Mauricio Pellegrino sacó boleto a la Copa Libertadores 2026