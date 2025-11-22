"
Lanús le ganó a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

El Granate se impuso 5-4 al Galo en los tiros desde los doce pasos gracias a una brillante actuación de Nahuel Losada, quien tapó tres ejecuciones en la tanda. De esta manera, el elenco de Mauricio Pellegrino sacó boleto a la Copa Libertadores 2026

Lanús volvió a gritar campeón en el plano internacional tras vencer este sábado a Atlético Mineiro en una final dramática disputada en el Estadio Defensores del Chaco. Después de empatar 0-0 en 120 minutos, el Granate se impuso 5-4 en la tanda de penales, con una actuación monumental de Nahuel Losada, figura indiscutida del partido.

image

El arquero fue determinante en los momentos más críticos: primero detuvo un mano a mano clarísimo en el cierre de la prórroga y luego tapó tres ejecuciones en los penales a Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo, este último para sellar la coronación del equipo de Mauricio Pellegrino.

El penal fallado de Acosta y la reacción del héroe

Lautaro Acosta tuvo en sus pies la posibilidad de darle el título a Lanús antes del final de la serie, pero su disparo se fue alto y la tensión creció en las tribunas. Sin embargo, Losada volvió a aparecer para rescatar al ídolo y mantener al Granate en carrera hasta concretar el triunfo final.

Con esta consagración, Lanús suma su segunda Copa Sudamericana, luego del título logrado en 2013, y se aseguró un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. Además, su clasificación libera un cupo en la Tabla Anual del fútbol argentino, lo que beneficia a Barracas Central, que accederá a la Sudamericana 2026.

image

La tanda de penales completa

Lanús (5):

  • Walter Bou (tapó Everson)

  • Carlos Izquierdoz (gol)

  • Sasha Marcich (gol)

  • Dylan Aquino (gol)

  • Lautaro Acosta (falló)

  • Agustín Cardozo (gol)

  • Franco Watson (gol)

Atlético Mineiro (4):

  • Hulk (tapó Losada)

  • Gustavo Scarpa (gol)

  • Igor Gomes (gol)

  • Gabriel Teixeira (tapó Losada)

  • Everson (gol)

  • Alexsander (gol)

  • Vitor Hugo (tapó Losada)

120 minutos de tensión y desgaste

El partido tuvo un primer tiempo favorable al conjunto brasileño, que manejó mejor la pelota y generó más peligro, aunque sin romper el cero. En el complemento, Lanús logró equilibrar el juego, y la prórroga se repartió entre el dominio argentino en el primer tiempo extra y el empuje de Mineiro en el segundo.

La falta de eficacia en ambos arcos llevó a la definición desde los doce pasos, donde la figura de Losada se hizo gigante para marcar un capítulo inolvidable en la historia granate.

