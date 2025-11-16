Boca le ganó 2-0 a Tigre, terminó primero en su zona y clasificó a los octavos de final

El partido se destrabó recién a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Leandro Paredes metió un centro perfecto para que Ayrton Costa conectara de cabeza y abriera el marcador. El envío del volante fue preciso y el defensor apareció por sorpresa para poner el 1-0. En tiempo agregado, a los 47 minutos, Edinson Cavani selló la historia desde los doce pasos. El uruguayo definió con jerarquía y aseguró el 2-0 que desató el festejo en las tribunas.

