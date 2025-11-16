Boca cerró la fase regular con una actuación convincente y un triunfo clave. En La Bombonera, el Xeneize venció 2-0 a Tigre y se afirmó en lo más alto de la Zona A, alcanzando los 29 puntos, rendimiento que lo deja bien posicionado para los octavos de final del Torneo Clausura.
Boca le ganó 2-0 a Tigre, terminó primero en su zona y clasificó a los octavos de final
El Xeneize venció 2-0 a Tigre con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, llegó a 29 puntos y terminó primero en la Zona A del Torneo Clausura rumbo a los octavos.