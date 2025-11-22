Los convocados de Boca para recibir a Talleres por los octavos del Clausura

Mendía y Simoni habían integrado la lista debido a la falta de jugadores en sus posiciones para el duelo frente al conjunto de Victoria. El central hasta sumó algunos minutos, ya que Figal sufrió un fuerte golpe en su ojo derecho que no le permitió continuar dentro de la cancha; mientras que el joven delantero no pudo hacer su debut en la Primera de Boca. Ambos regresarán a la Reserva, que este miércoles se metió a las semifinales del Torneo Proyección tras eliminar a Instituto por penales.

image

Además de la vuelta de Di Lollo, el once para enfrentar a Talleres sufrirá otra modificación: el ingreso de Milton Giménez por Ander Herrera. El centroatacante no concentró frente a Tigre ya que estaba al límite de amonestaciones y una amarilla más lo hubiese dejado afuera del choque de octavos de final. Más allá de que es una pieza clave para el equipo, el cuerpo técnico xeneize entiende que el español no está para ir de arranque en un partido que puede tener 30 minutos de alargue.

De esta manera, la formación de Boca para enfrentar a Talleres sería la siguiente: Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; el mediocampo estaría integrado por Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios y Exequiel Zeballos; y el doble nueve lo conformarían Miguel Merentiel y Milton Giménez.