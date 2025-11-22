Los convocados de Boca para recibir a Talleres por los octavos del Clausura
El volante central dejó atrás su desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que el zaguero cumplió su fecha de suspensión por haber recibido cinco amarillas. Además, habrá tres ausencias con respecto al partido ante Tigre.
Claudio Úbeda definió la lista de convocados de Boca para enfrentar a Talleres, por los octavos de final del Torneo Clausura. Con respecto al partido frente a Tigre, del pasado fin de semana, hay dos regresos (Rodrigo Battaglia y Lautaro Di Lollo) y tres ausencias (Mateo Mendía, Valentino Simoni y Lucas Janson).
El volante central dejó atrás el desgarro en el sóleo de la pierna izquierda sufrido en uno de los entrenamientos posteriores a la derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en La Bombonera. Se perdió los duelos ante Barracas Central, Estudiantes, River y Tigre y regresó justo para los playoffs del certamen. Debido a su inactividad y al buen nivel que está demostrando Milton Delgado en la mitad de la cancha, integraría el banco de los suplentes ante la T.
El zaguero, por su parte, ante el Matador cumplió su fecha de sanción por haber recibido cinco amarillas. Su lugar lo ocupó Nicolás Figal, quien jugó un correcto partido pese a su larga inactividad (no jugaba desde julio), pero el joven categoría 2004 regresaría al once titular.
Mendía y Simoni habían integrado la lista debido a la falta de jugadores en sus posiciones para el duelo frente al conjunto de Victoria. El central hasta sumó algunos minutos, ya que Figal sufrió un fuerte golpe en su ojo derecho que no le permitió continuar dentro de la cancha; mientras que el joven delantero no pudo hacer su debut en la Primera de Boca. Ambos regresarán a la Reserva, que este miércoles se metió a las semifinales del Torneo Proyección tras eliminar a Instituto por penales.
Además de la vuelta de Di Lollo, el once para enfrentar a Talleres sufrirá otra modificación: el ingreso de Milton Giménez por Ander Herrera. El centroatacante no concentró frente a Tigre ya que estaba al límite de amonestaciones y una amarilla más lo hubiese dejado afuera del choque de octavos de final. Más allá de que es una pieza clave para el equipo, el cuerpo técnico xeneize entiende que el español no está para ir de arranque en un partido que puede tener 30 minutos de alargue.
De esta manera, la formación de Boca para enfrentar a Talleres sería la siguiente: Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; el mediocampo estaría integrado por Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios y Exequiel Zeballos; y el doble nueve lo conformarían Miguel Merentiel y Milton Giménez.