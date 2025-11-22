El hallazgo de un cuerpo generó conmoción en Rivadavia. Unos niños que merodeaban por la zona del canal Céspedes advirtieron la presencia de una persona flotando y de inmediato dio aviso al 911. Minutos después, personal policial confirmó que se trataba de una mujer de más de 60 años.
Una mujer de más de 60 años apareció sin vida en el canal Céspedes
descubrió el cuerpo de una mujer flotando en el canal Céspedes, en Rivadavia. La Policía confirmó que tendría más de 60 años y Delitos Especiales investiga las causas de la muerte.