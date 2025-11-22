Una mujer de más de 60 años apareció sin vida en el canal Céspedes

image

El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio Huazihul, donde rápidamente se montó un operativo que incluyó a efectivos de Comisaría 34ª, Bomberos y el equipo de Delitos Especiales. Fue este último quien quedó a cargo de la investigación para determinar si la mujer falleció por causas naturales, un accidente o si intervino un tercero.

Fuentes policiales indicaron que, por el momento, no se hallaron documentos que permitan una identificación inmediata, por lo que será clave el trabajo de la Morgue Judicial y el análisis de cámaras de la zona. El cuerpo ya fue retirado del interior del canal para continuar con las pericias correspondientes.