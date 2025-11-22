"
Una mujer de más de 60 años apareció sin vida en el canal Céspedes

descubrió el cuerpo de una mujer flotando en el canal Céspedes, en Rivadavia. La Policía confirmó que tendría más de 60 años y Delitos Especiales investiga las causas de la muerte.

El hallazgo de un cuerpo generó conmoción en Rivadavia. Unos niños que merodeaban por la zona del canal Céspedes advirtieron la presencia de una persona flotando y de inmediato dio aviso al 911. Minutos después, personal policial confirmó que se trataba de una mujer de más de 60 años.

image

El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio Huazihul, donde rápidamente se montó un operativo que incluyó a efectivos de Comisaría 34ª, Bomberos y el equipo de Delitos Especiales. Fue este último quien quedó a cargo de la investigación para determinar si la mujer falleció por causas naturales, un accidente o si intervino un tercero.

Fuentes policiales indicaron que, por el momento, no se hallaron documentos que permitan una identificación inmediata, por lo que será clave el trabajo de la Morgue Judicial y el análisis de cámaras de la zona. El cuerpo ya fue retirado del interior del canal para continuar con las pericias correspondientes.

Vecinos de la zona se mantuvieron expectantes durante todo el operativo, que se extendió durante la mañana mientras se preservaba la escena. Las autoridades esperan tener avances una vez que se conozcan los resultados preliminares de la autopsia.

