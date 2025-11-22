Luis Caputo: "Desistimos de los US$20.000 millones por la mejora del mercado"

Caputo respondió a un video de una entrevista de octubre, donde él mismo había confirmado que se trabajaba en "otra facilidad por otros 20.000 millones". El Ministro explicó que ese monto estaba destinado a una "operación de manejo de pasivos" considerada con el apoyo de Estados Unidos (Scott Bessent), en caso de que fuera necesaria.

El funcionario contradijo así la versión de The Wall Street Journal y otros medios, que indicaban que el plan se había "archivado" por la negativa de los bancos privados a otorgar las garantías. La clave de la versión oficial reside en la fortaleza actual del mercado: