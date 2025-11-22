El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para brindar una extensa aclaración sobre el estatus del prometido préstamo de US$ 20.000 millones de bancos estadounidenses, asegurando que la suspensión del crédito fue una decisión voluntaria del Gobierno, impulsada por la mejora en las condiciones del mercado post-electoral.
Luis Caputo: "Desistimos de los US$20.000 millones por la mejora del mercado"
El Ministro de Economía aclaró que la ayuda de US$20.000 millones era opcional y se descartó. “Es mejor señal sin esa ayuda adicional”, dijo en redes.