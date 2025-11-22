"
Simuló estar loco, pero igual lo condenaron por encubrimiento: directo al Penal

Jonathan Edgar Salinas fue condenado a un año de prisión efectiva por encubrimiento, tras ser hallado con objetos robados en la violenta irrupción al domicilio del chef Mauricio Ballato en Santa Lucía.

Jonathan Edgar Salinas fue condenado a un año de prisión efectiva en el Penal de Chimbas por el delito de encubrimiento, luego de que la Justicia confirmara que tenía en su domicilio parte del botín robado durante el violento ataque al chef sanjuanino Mauricio Ballato, en Santa Lucía.

El hecho ocurrió la madrugada del 3 de noviembre, cerca de las cinco, cuando un delincuente aún no identificado irrumpió en la vivienda de Ballato, ubicada en el barrio Campodónico. Utilizó un caño metálico de metro y medio como una “caña de pescar” para romper la tela mosquitera de una ventana y sustraer una cartera Prüne perteneciente a la hija del chef. Luego, por otra ventana lateral, continuó la maniobra y se llevó objetos de valor y el auto familiar, que apareció horas más tarde abandonado en Villa Mancini.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad intervino de inmediato y logró recuperar el vehículo, además de una tablet, la cartera y dos joysticks, estos últimos encontrados en la casa de Salinas, lo que lo implicó en el caso por receptación sospechosa.

Durante el proceso judicial, Salinas afirmó padecer trastornos psiquiátricos para intentar evitar una condena. Sin embargo, por orden del Ministerio Público Fiscal, se conformó una junta interdisciplinaria con profesionales del Servicio Penitenciario (psicóloga, trabajador social y psiquiatra), que determinó que no presentaba ninguna enfermedad mental y que había simulado síntomas. El informe sí detectó problemas de adicción a las drogas.

Con esa evidencia, la fiscalía —a cargo de Juan Manuel Gálvez, con la intervención del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón— avanzó hacia un juicio abreviado. El juez finalmente lo condenó a un año de prisión efectiva por encubrimiento.

Mientras tanto, el autor material del robo continúa prófugo. Fuentes judiciales confirmaron que se solicitó colaboración interjurisdiccional y que se analizan, con software especializado, los videos de distintas cámaras de seguridad para identificarlo.

La investigación sigue abierta con el objetivo de dar con el responsable del violento episodio que despertó a la familia Ballato en plena madrugada y generó un fuerte impacto en la comunidad.

