Simuló estar loco, pero igual lo condenaron por encubrimiento: directo al Penal

Durante el proceso judicial, Salinas afirmó padecer trastornos psiquiátricos para intentar evitar una condena. Sin embargo, por orden del Ministerio Público Fiscal, se conformó una junta interdisciplinaria con profesionales del Servicio Penitenciario (psicóloga, trabajador social y psiquiatra), que determinó que no presentaba ninguna enfermedad mental y que había simulado síntomas. El informe sí detectó problemas de adicción a las drogas.

Con esa evidencia, la fiscalía —a cargo de Juan Manuel Gálvez, con la intervención del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón— avanzó hacia un juicio abreviado. El juez finalmente lo condenó a un año de prisión efectiva por encubrimiento.

Mientras tanto, el autor material del robo continúa prófugo. Fuentes judiciales confirmaron que se solicitó colaboración interjurisdiccional y que se analizan, con software especializado, los videos de distintas cámaras de seguridad para identificarlo.

La investigación sigue abierta con el objetivo de dar con el responsable del violento episodio que despertó a la familia Ballato en plena madrugada y generó un fuerte impacto en la comunidad.