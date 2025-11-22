Jonathan Edgar Salinas fue condenado a un año de prisión efectiva en el Penal de Chimbas por el delito de encubrimiento, luego de que la Justicia confirmara que tenía en su domicilio parte del botín robado durante el violento ataque al chef sanjuanino Mauricio Ballato, en Santa Lucía.
Simuló estar loco, pero igual lo condenaron por encubrimiento: directo al Penal
