Tragedia en Santa Lucía: un nene murió en el incendio de su casa

En la vivienda estaba el menor y su papá. En un momento, el niño empezó a decirle a su papá sobre el incendio. El padre vio el humo y salió de la vivienda. Por lo que dijo el padre a las autoridades, él creía que el niño ya estaba afuera. No lo vio en la calle. Desesperado, entró otra vez a la casa y no pudo encontrarlo, procediendo con el fatidico descenlace.

El tránsito en la zona permanece restringido mientras continúan los peritajes para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda. Las autoridades investigan si la explosión de la garrafa fue el detonante del siniestro o si hubo otros factores involucrados.

Tres hechos de extrema violencia y tragedia en el dia de hoy

En el barrio Sarmiento Conjunto 2, una violenta gresca entre varias personas terminó de la peor manera. Un hombre sufrió un ataque brutal con un machete y permanece internado en estado crítico en el Hospital Guillermo Rawson. La víctima —cuya identidad no fue informada— fue trasladada de urgencia y permanece en el área de Urgencias con heridas gravísimas. Desde la Policía confirmaron que su estado es “muy grave”.

La Seccional 8va trabaja para identificar a los agresores, que huyeron tras el ataque. Hasta el momento no hay detenidos y se investigan las causas que originaron la violenta discusión. La presencia policial en la zona fue reforzada.

Tres menores heridos tras el derrumbe de un techo en Médano de Oro

Horas más tarde, otro hecho preocupó a las autoridades: en Villa Navidad, tres menores de 17, 13 y 1 año resultaron heridos cuando un techo de machimbre colapsó dentro de una vivienda ubicada en calle Florida y Calle Vieja.

Los niños fueron asistidos por personal médico y trasladados de inmediato al Hospital Rawson, donde se confirmó que están fuera de peligro.Agentes policiales continúan trabajando en el lugar para determinar por qué cedió la estructura y si existían riesgos previos dentro del domicilio.

Hallan el cuerpo de una mujer en el canal Céspedes, en Rivadavia

Mientras estos hechos mantenían la atención policial y judicial, otro episodio sumó tensión en la provincia. En la zona del canal Céspedes, en Rivadavia, un vecino alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en el agua. Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una mujer mayor de 60 años, ya sin vida.

La UFI de Delitos Especiales interviene para determinar las circunstancias del fallecimiento, mientras el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. Por ahora no hay información oficial sobre la identidad de la víctima.