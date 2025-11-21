Lanús y Atlético Mineiro definirán la Copa Sudamericana

De esta manera, Lanús está a solo un partido de ganar su segunda Copa Sudamericana, competición en la que también se coronó en 2013, cuando tenía a Guillermo Barros Schelotto como director técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1991690487384654233&partner=&hide_thread=false LA FOTO DE HERMANDAD: Hinchas de Lanús y Atlético Mineiro en la previa de la final de la Copa Sudamericana#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/7wNJjEv73J — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 21, 2025

Atlético Mineiro, por su parte, tiene como entrenador al argentino Jorge Sampaoli, quien generó una revolución en menos de tres meses en el cargo.

El equipo brasilero comenzó su camino hacia la final terminando segundo en la fase de grupos por debajo del Cienciano de Perú. Esto lo obligó a tener que disputar los 16avos de final, donde dejó en el camino a Atlético Bucaramanga de Colombia por penales. A su vez, en los octavos de final superó a Godoy Cruz (3-1), en cuartos a Bolívar de Bolivia (3-2) y en semis a Independiente del Valle de Ecuador (4-2). En caso de ganar, se quedaría por primera vez con la Copa Sudamericana.

Final de la Copa Sudamericana:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.