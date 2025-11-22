Monteoliva será ministra de Seguridad y el general Presti asumirá en Defensa

La designación de Alejandra Monteoliva representa una continuidad directa de la conducción de Patricia Bullrich. Especialista en narcotráfico, formada en Colombia —donde vivió y trabajó varios años—, Monteoliva es considerada una figura de perfil técnico y una de las arquitectas silenciosas de la llamada Doctrina Bullrich, basada en la lucha frontal contra el narcoterrorismo y el crimen organizado.

Embed Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden.



Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con… https://t.co/8I85J50IwY — Mg. Alejandra S. Monteoliva (@AleMonteoliva) November 22, 2025

Su trayectoria incluye un antecedente clave: fue ministra de Seguridad de Córdoba durante el tercer mandato de José Manuel de la Sota y estuvo al frente del área durante la huelga policial y los saqueos de diciembre de 2013, un episodio que finalmente la obligó a renunciar. Pese a aquel capítulo, Bullrich la reincorporó a la gestión en 2023 y la respaldó firmemente hasta lograr su nombramiento como ministra nacional.

Para la Casa Rosada, su llegada garantiza “el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.

Presti, un militar al frente de Defensa por primera vez desde 1983

El segundo movimiento del Gobierno también es histórico: el teniente general Carlos Alberto Presti dejará la conducción del Ejército para convertirse en ministro de Defensa. Según el comunicado, se trata del primer militar desde el retorno de la democracia en ocupar el cargo, lo que —afirma el texto— inaugura una tradición que el oficialismo espera sostener.

La Oficina del Presidente definió a Presti como una figura de “intachable carrera militar” y sostuvo que su nombramiento busca “dar por finalizada la demonización de oficiales, suboficiales y soldados” tras décadas de conducción civil en el área.

Embed Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!

Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me… https://t.co/mjIQfhTtT0 pic.twitter.com/YzbyG1uHjL — Luis Petri (@luispetri) November 22, 2025

El Gobierno afirmó que ambas designaciones mantienen la línea trazada por Bullrich y Petri desde diciembre de 2023 y que dicha impronta persistirá durante el resto del mandato. En un tono alineado con la narrativa oficial, el comunicado remarcó que la “Argentina potencia” votada el 26 de octubre requiere “Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas”.

Los nuevos ministros llegarán con un desafío central: sostener sin fisuras un esquema de seguridad y defensa que Milei considera estratégico para su proyecto político, al tiempo que consolidan una continuidad que, en medio de tensiones internas y recambios acelerados, el Gobierno busca proteger como señal de estabilidad.