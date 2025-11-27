La Fórmula 1 llega a Qatar: días y horarios para seguir a Colapinto
La Fórmula competirá, desde este viernes, en Qatar con Franco Colapinto entre sus protagonistas. La penúltima fecha puede definir el título de la temporada.
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar.
La vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.
Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.