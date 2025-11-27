La Fórmula 1 llega a Qatar: días y horarios para seguir a Colapinto

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

Horarios y el cronograma del Gran Premio de Qatar de la F1

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

