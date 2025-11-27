Es oficial el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para diciembre

De esta manera, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de 340.879,59 pesos, mientras que el haber máximo se fijó en 2.293.796,92 pesos. En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en 114.808,17 pesos y la máxima en 3.731.212,01 pesos.

La resolución también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará, a partir de diciembre, en 155.936,86 pesos; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será de 272.703,67 pesos.

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el devaluado bono de 70 mil pesos cuyo pago en diciembre todavía no fue oficializado, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

-Jubilación mínima en diciembre: 581.319,38 pesos (jubilación de 340.879,59 + bono de 70mil + aguinaldo)

-Jubilación máxima: 3.440.695,38 pesos (jubilación 2.293.796,92 + aguinaldo)

-Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 479.055,5 pesos (PUAM 272.703,67 + bono de 70 mil + aguinaldo)

En tanto, mediante la resolución 361/2025, la Anses también ajustó los montos y los límites de ingresos de las asignaciones familiares. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar cuyos ingresos supere los 2.511.024 pesos excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.