Baleado por su vecino: el joven está internado en Terapia Intensiva

El joven está internado en Terapia Intensiva, en el hospital Guillermo Rawson, fuera de peligro, pero bajo sedación permanente. Según el último parte médico, en las próximas horas el personal sanitario le retirará la sedación y evaluará su evolución.
Mientras tanto, el hombre acusado, de apellido Narváez, de 76 años, permanece con detención domiciliaria, debido a que tiene problemas de salud. El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, solicitó la formalización de la investigación penal preparatoria y control de detención contra el acusado, y aguardan que la Oficina Judicial fije la fecha. Al contar con el permiso correspondiente para la tenencia de la pistola, el hombre podría ser imputado por lesiones graves producidas por el uso de arma de fuego.