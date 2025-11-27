Baleado por su vecino: el joven está internado en Terapia Intensiva

Ambos tienen los patios de las casas linderos en el barrio San Luis, en Rawson, y cerca de las 3 de la madrugada del miércoles habrían escuchado ruidos en los techos. Las versiones preliminares indicaron que el joven subió arriba del techo para ver qué sucedía y su vecino, el hombre de 76 años salió de la casa con una pistola 9 mm., no lo reconoció y disparó.

Según informaron fuentes judiciales, Braian recibió dos balazos: uno en el cuello, con entrada y salida, y otro debajo de la clavícula, con el proyectil aún alojado en el cuerpo.