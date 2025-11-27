"
Baleado por su vecino: el joven está internado en Terapia Intensiva

Braian Lucero fue confundido con un ladrón y su vecino de 76 años le disparó. Cómo sigue la investigación.

Braian Lucero (31) permanece internado tras recibir dos disparos con arma de fuego por parte de su vecino, quien lo confundió con un ladrón.

Ambos tienen los patios de las casas linderos en el barrio San Luis, en Rawson, y cerca de las 3 de la madrugada del miércoles habrían escuchado ruidos en los techos. Las versiones preliminares indicaron que el joven subió arriba del techo para ver qué sucedía y su vecino, el hombre de 76 años salió de la casa con una pistola 9 mm., no lo reconoció y disparó.

Según informaron fuentes judiciales, Braian recibió dos balazos: uno en el cuello, con entrada y salida, y otro debajo de la clavícula, con el proyectil aún alojado en el cuerpo.

El joven está internado en Terapia Intensiva, en el hospital Guillermo Rawson, fuera de peligro, pero bajo sedación permanente. Según el último parte médico, en las próximas horas el personal sanitario le retirará la sedación y evaluará su evolución.

Mientras tanto, el hombre acusado, de apellido Narváez, de 76 años, permanece con detención domiciliaria, debido a que tiene problemas de salud. El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, solicitó la formalización de la investigación penal preparatoria y control de detención contra el acusado, y aguardan que la Oficina Judicial fije la fecha. Al contar con el permiso correspondiente para la tenencia de la pistola, el hombre podría ser imputado por lesiones graves producidas por el uso de arma de fuego.

